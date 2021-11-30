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Homenageado em aniversário, Muricy se emociona e pede vitória do São Paulo de presente na quinta-feira

Coordenador de futebol do clube ganha bolo no CT, chora após ver vídeo com declarações de familiares e brinca com atletas ao dizer que eles precisam 'ganhar na marra' do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 18:06

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 18:06

Coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho completou 66 anos de idade nesta terça-feira e, após o treino do time nesta terça-feira no CT da Barra Funda, ganhou um bolo de presente, ouviu o coro de parabéns do elenco e se emocionou ao acompanhar um vídeo preparado pelo clube com declarações de sua esposa e do seus filhos e netos. Pouco antes disso, o ex-treinador do Tricolor ainda brincou ao pedir aos jogadores de presente uma "vitória na marra na quinta-feira", quando a equipe são-paulina enfrentará o Grêmio, às 20h, em Porto Alegre, ainda pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
Muricy se emocionou ao assistir ao vídeo com as mensagens de felicitações pelo seu aniversário dos seus familiares, entre os quais a filha Fabíola, que está grávida e prestes a lhe dar um novo neto, que se chamará Théo. Ao falar desta homenagem, o coordenador de futebol exaltou o fato de que todos os seus filhos são são-paulinos como ele e também reconheceu que hoje está mais emotivo do que era em seus tempos como jogador e como treinador.
- Queria falar do meu clube, né, e todos eles (seus filhos) têm no sangue o São Paulo também. Então é uma emoção gigante. Eu não sou muito de me emocionar, e não era muito nem quando ganhava muitos títulos. Comecei a me emocionar agora depois de mais de idade. Me emocionei muito no (último) Campeonato Paulista, sem ser treinador. Juntam as duas coisas: a minha família que eu amo e o meu clube de coração, que é o São Paulo - afirmou Muricy em entrevista ao canal SPFCTV, divulgada pelo clube nesta terça à tarde.De volta ao São Paulo desde janeiro, quando aceitou o convite para ser coordenador de futebol, o ex-comandante se referiu ao fato de que chorou de alegria quando o Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 0 na final do Paulistão, no dia 23 de maio, no Morumbi, onde a equipe, então dirigida por Hernán Crespo, encerrou um jejum do clube de 16 anos sem títulos da competição estadual.
Com o desejo de poder presentar Muricy com uma vitória na quinta-feira, o São Paulo ocupa hoje a 12ª colocação do Brasileirão, com 45 pontos, e enfrentará o Grêmio para livrar o risco de rebaixamento e também para se aproximar da disputa por vagas na Copa Sul-Americana ou na Libertadores nesta reta final do torneio nacional. Após encarar os gremistas, o Tricolor pegará o Juventude na segunda-feira, no Morumbi, e no dia 9 de dezembro fechará a sua campanha diante do América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

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