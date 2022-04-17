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Homem é espancado em briga entre torcedores de Santos e Coritiba nas proximidades da Vila

Confronto aconteceu no início da tarde deste domingo após a vitória do Peixe em campo...

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2022 às 15:28
Torcedores de Santos e Coritiba se envolveram em uma briga nas proximidades da Vila Belmiro após a vitória do Peixe por 2 a 1 no confronto deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.Um homem ainda não identificado foi espancado durante a briga e ficou caído em uma das ruas no entorno do estádio. A cavalaria da Polícia Militar precisou entrar em ação para encerrar o conflito e precisou de bombas de gás para afastar os torcedores.
Ao menos 16 torcedores foram detidos e encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Santos. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do torcedor espancado durante o conflito.Santos e Coritiba voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em Curitiba, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.
Crédito: BrigaentretorcedoresdeSantoseCoritibanasproximidadesdaVila(Foto:Reprodução/Internet

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