Homem é espancado em briga entre torcedores de Santos e Coritiba nas proximidades da Vila

Torcedores de Santos e Coritiba se envolveram em uma briga nas proximidades da Vila Belmiro após a vitória do Peixe por 2 a 1 no confronto deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.Um homem ainda não identificado foi espancado durante a briga e ficou caído em uma das ruas no entorno do estádio. A cavalaria da Polícia Militar precisou entrar em ação para encerrar o conflito e precisou de bombas de gás para afastar os torcedores.