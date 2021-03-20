Holan quer Vladimir, mas goleiro pode sair em busca de oportunidades

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Um dos atletas com mais tempo de Santos, o goleiro Vladimir vive certa indefinição sobre seu futuro. O jogador está nos planos do técnico Ariel Holan, que pediu diretamente pela sua permanência pensando na influência que ele tem sobre o elenco. Apesar disso, a vontade de ter mais oportunidades pode afastar o goleiro do clube.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato PaulistaTitular nos dois primeiros jogos da temporada, Vladimir perdeu espaço quando Ariel Holan assumiu o time e os goleiros João Paulo e John retornaram do recesso. Desde então, foi relacionado somente contra o Deportivo Lara, na Venezuela, justamente por conta de sua liderança.

O goleiro tem recebido sondagens de outras equipe, inclusive da Série A, e estuda a possibilidade de sair do Peixe para ser o dono da posição em outro time. As paralisações no futebol brasileiro tem prejudicado as negociações, pois os clubes tem adotado cautela em qualquer nova contratação.Vladimir retornou ao Santos no início de 2020 depois de retornar de empréstimo ao Avaí. Ele assumiu a titularidade da equipe depois da saída de Everson para o Atlético-MG e era o dono da posição até a lesão sofrida no pé, no dia 16 de agosto. Depois que retornou, tem sido terceiro goleiro, atrás de João Paulo e John.