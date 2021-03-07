Holan detecta problema na bola aérea do Santos: 'Altura e atitude'

Principal problema do Santos na temporada passada, a bola aérea defensiva segue assombrando o time nesse começo de Campeonato Paulista. Depois de sofrer contra o Santo André, na estreia, o Peixe voltou a tomar gol assim no clássico contra o São Paulo. Holan explicou sua visão sobre o problema."Essa situação de jogo em particular requer altura, em alguns casos, e em outros uma boa atitude defensiva. Atitude defensiva se pode trabalhar, mas a altura veremos como corrigir. Tínhamos quatro marcas com altura, a quinta não e aí veio o gol".No clássico, a defesa santista estava desfalcada de Pará, Madson e Laércio. Na lateral direita jogou o garoto Sandro, que falhou na marcação no primeiro gol. Na zaga, Luiz Felipe foi titular e acabou errando em dois gols.
Com os três homens de defesa ainda como desfalques, o Santos recebe o Deportivo Lara (Venezuela), nesta terça-feira, pela primeira partida da Libertadores. O duelo será na Vila Belmiro, às 19h15.