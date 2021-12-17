Hertha Berlin x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Buscando se aproximar do Bayern de Munique, o Borussia Dortmund viaja para a capital da Alemanha e encara o Hertha Berlin neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Por outro lado, os mandantes tentam se distanciar da zona da degola.APROVEITAR O MOMENTO- O Hertha tem grande qualidade individual com bons jogadores, mas infelizmente eles têm estado em campo de forma bastante inconsistente nos últimos anos. Com uma vitória, poderemos terminar o primeiro turno de uma forma muito decente. Temos potencial de desenvolvimento, mas vejo um bom caminho para a gente - destacou Marco Rose, técnico do Dortmund.
CONTANDO COM O ARTILHEIROEmbora tenha perdido seis jogos por lesão, Erling Haaland retornou com tudo. Nas últimas quatro partidas após o período ausente, o artilheiro aurinegro marcou quatro gols e deu uma assistência. O atleta é o 3º maior goleador da Bundesliga com 13 tentos anotados.
FICHA TÉCNICA:Hertha Berlin x Dortmund
Data e horário: 18/12/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Olympistadion, em Berlim (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:HERTHA BERLIN (Técnico: Tayfun Korkut)Schwolow; Zeefuik, Boyata, Stark e Plattenhardt; Ascacibar e Tousart; Darida e Richter; Piatek e Belfodil
Desfalques: Stevan Jovetic, Suat Serdar, Rune Jarstein, Peter Pekarik, Marton Dardai e Lukas Klunter (machucados)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou e Schulz; Witsel e Can; Brandt, Reus e Malen; Haaland
Desfalques: Thorgan Hazard, Roman Burki, Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Marius Wolf, Manuel Akanji, Youssoufa Moukoko e Giovanni Reyna (machucados). Jude Bellingham (suspenso)