Herói em Curitiba, Raphael Veiga diz: 'A gente sabe que tem pressão'

Crédito: Raphael Veiga comemora na vitória sobre o Athletico (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro e Raphael Veiga, autor do gol contra o Athletico Paranaense por 1 a 0, comemorou o resultado, mesmo ciente da pressão de atuar no clube.

- A gente sabe que tem pressão vestir essa camisa. O gol foi para coroar o trabalho que a gente vem fazendo. Muito feliz pelo gol e pela primeira vitória. Se a gente puder jogar bem e ganhar, ótimo. Mas o principal é a vitória. Melhorar sempre dá. É o que a gente busca -, disse Veiga.

O meia saiu do banco de reservas e marcou contra o ex-clube. No ano passado, foi de Veiga o tento no triunfo também por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Furacão, porém no Allianz Parque.