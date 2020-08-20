Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Herói em Curitiba, Raphael Veiga diz: 'A gente sabe que tem pressão'

Meia saiu do banco de reservas e marcou aos 46 minutos do segundo tempo, garantindo a primeira vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Verdão chegou aos cinco pontos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2020 às 22:18

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 22:18

Crédito: Raphael Veiga comemora na vitória sobre o Athletico (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro e Raphael Veiga, autor do gol contra o Athletico Paranaense por 1 a 0, comemorou o resultado, mesmo ciente da pressão de atuar no clube.
- A gente sabe que tem pressão vestir essa camisa. O gol foi para coroar o trabalho que a gente vem fazendo. Muito feliz pelo gol e pela primeira vitória. Se a gente puder jogar bem e ganhar, ótimo. Mas o principal é a vitória. Melhorar sempre dá. É o que a gente busca -, disse Veiga.
O meia saiu do banco de reservas e marcou contra o ex-clube. No ano passado, foi de Veiga o tento no triunfo também por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Furacão, porém no Allianz Parque.
O resultado findou um jejum de oito partidas do Palmeiras contra equipes da Série A na temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados