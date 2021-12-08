Hernanes coloca em xeque o seu futuro no Sport

A temporada 2021 encerra nesta quinta-feira para Sport e Hernanes e as próximas semanas serão decisivas na vida do volante.

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O seu contrato acaba em 31 de dezembro e ele pretende estudar o que fazer da sua vida dentro e fora dos gramados.

Apesar da vida no Brasil, Hernanes tem os filhos na Itália e não esconde a saudade do lado familiar.

Em conversa com o ge, o meio-campista revelou que foi procurado pela diretoria do Sport, mas deixou a conversa para segundo plano.

‘O contrato acaba agora. Minha vontade... Eu não sei ainda o que eu quero, na verdade. Tenho meus filhos que estão na Itália e tenho muita saudades deles. Então eu vou pegar agora esses dias para descansar e refletir bastante. O Sport manifestou a situação que eles gostariam, me propuseram. Agora é a gente conversar. Vou refletir bastante’, afirmou.