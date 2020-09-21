Hernane Brocador quebra jejum de gols com a camisa do Sport

Na noite do último domingo, Hernane Brocador foi o grande nome do Sport diante do Fluminense. De pênalti, o centroavante balançou a rede do Tricolor e deu ao Leão três pontos fundamentais no Brasileirão.Além do gol da vitória, Hernane quebrou um incômodo jejum de 16 partidas sem marcar com a camisa do Sport, algo inimaginável para o jogador com o seu faro de gol.
O último gol do Brocador pelo Rubro-Negro aconteceu dia 19 de julho, quando a equipe foi superada pelo Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. Naquela partida, o centroavante fez um gol e perdeu outro inacreditável nos minutos finais.
Desde então, Hernane Brocador perdeu espaço e viu surgir alguns concorrentes dentro do elenco, como, por exemplo, Elton, que chegou a atuar como titular.