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Henrique tem lesão na panturrilha e não jogará contra o Vitória-BA

O Cruzeiro comunicou a ausência do jogador contra os baianos. O duelo será nesta sexta-feira, 11 de setembro, no Mineirão...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 19:00
Crédito: Henrique teve diagnosticada uma pequena lesão muscular na panturrilha direita. Desta forma, o volante está vetado para a partida desta sexta-feira, contra o Vitória-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O volante Henrique não estará à disposição do Cruzeiro para a partida contra o Vitória-BA, nesta sexta-feira, 11 de setembro, às 21h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. no Mineirão.
Em comunicado enviado pela Raposa, o jogador, de 35 anos, teve uma pequena lesão muscular na panturrilha direita, gerando seu veto para o duelo contra os baianos. Jadsom, que ficou de fora do confronto com o CRB por causa de uma indisposição alimentar. deverá ser o titular na posição. A tendência que Filipe Machado jogue ao seu lado, mesmo depois do erro que culminou no gol de empate alagoano, na rodada passada e por consequência, a demissão de Enderson Moreira, para a chegada de Ney Franco. Henrique vem tendo um retorno complicado ao Cruzeiro depois e rápida passagem pelo Fluminense. Além de críticas pelo desempenho em campo, sofreu um acidente de carro na semana que voltou à Toca da Raposa, em Brumadinho, tendo de ser resgatado pelos bombeiros, porém, sem graves sequelas. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil.
A diretoria, na figura do presidente Sérgio Santos Rodrigues, tem defendido o jogador com frequência, pela correção atual e sua história pelo clube, com 521 partidas disputadas, sendo o oitavo que mais jogou pela Raposa.

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