Henrique tem lesão na panturrilha e não jogará contra o Vitória-BA

Em comunicado enviado pela Raposa, o jogador, de 35 anos, teve uma pequena lesão muscular na panturrilha direita, gerando seu veto para o duelo contra os baianos. Jadsom, que ficou de fora do confronto com o CRB por causa de uma indisposição alimentar. deverá ser o titular na posição. A tendência que Filipe Machado jogue ao seu lado, mesmo depois do erro que culminou no gol de empate alagoano, na rodada passada e por consequência, a demissão de Enderson Moreira, para a chegada de Ney Franco. Henrique vem tendo um retorno complicado ao Cruzeiro depois e rápida passagem pelo Fluminense. Além de críticas pelo desempenho em campo, sofreu um acidente de carro na semana que voltou à Toca da Raposa, em Brumadinho, tendo de ser resgatado pelos bombeiros, porém, sem graves sequelas. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil.