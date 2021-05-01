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futebol

Havertz marca duas vezes e comanda vitória do Chelsea sobre o Fulham no Inglês

Antes de decisão pelas semifinais da Champions League com o Real Madrid, time de Thomas Tuchel tem atuação segura e vence mais uma no Campeonato Inglês...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

01 mai 2021 às 15:30
Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP
Querendo garantir a vaga na próxima Champions League via Campeonato Inglês, o Chelsea deu mais um passo neste sábado. Os Blues receberam o Fulham no Stamford Bridge e venceram por 2 a 0 pela 34ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Kai Havertz.
+ Veja a tabela da Premier LeagueCATEGORIAJogando em casa, o Chelsea abriu o placar logo aos nove minutos. O brasileiro Thiago Silva fez lindo lançamento para o campo de ataque e o meia Mason Mount dominou com extrema categoria. O camisa 19 achou lindo passe para Havertz, que bateu na saída do goleiro.
DUPLA ALEMÃNo segundo tempo, a dose se repetiu e o Chelsea marcou mais uma vez no início. Aos três minutos, foi a vez de Timo Werner achar lindo passe para seu compatriota nas costas da marcação. Havertz bateu de primeira no canto para selar a vitória.
TIROU O PÉApós o segundo gol, o time de Thomas Tuchel diminuiu o ritmo e tirou o pé do acelerador, já visando o duelo da Champions League contra o Real Madrid durante a semana.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
SEQUÊNCIA​O Chelsea encara o Real Madrid pelo jogo de volta das semifinais da Champions League na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), novamente no Stamford Bridge. O Fulham volta a campo no dia 10, contra o Burnley, pela Premier League.

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