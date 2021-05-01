Havertz marca duas vezes e comanda vitória do Chelsea sobre o Fulham no Inglês

Crédito: JUSTIN SETTERFIELD / POOL / AFP

Querendo garantir a vaga na próxima Champions League via Campeonato Inglês, o Chelsea deu mais um passo neste sábado. Os Blues receberam o Fulham no Stamford Bridge e venceram por 2 a 0 pela 34ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Kai Havertz.

+ Veja a tabela da Premier LeagueCATEGORIAJogando em casa, o Chelsea abriu o placar logo aos nove minutos. O brasileiro Thiago Silva fez lindo lançamento para o campo de ataque e o meia Mason Mount dominou com extrema categoria. O camisa 19 achou lindo passe para Havertz, que bateu na saída do goleiro.

DUPLA ALEMÃNo segundo tempo, a dose se repetiu e o Chelsea marcou mais uma vez no início. Aos três minutos, foi a vez de Timo Werner achar lindo passe para seu compatriota nas costas da marcação. Havertz bateu de primeira no canto para selar a vitória.

TIROU O PÉApós o segundo gol, o time de Thomas Tuchel diminuiu o ritmo e tirou o pé do acelerador, já visando o duelo da Champions League contra o Real Madrid durante a semana.

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