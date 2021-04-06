Há cinco jogos sem vencer no Raulino de Oliveira, Fluminense aposta em bons números contra o Macaé

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Com uma derrota e um empate nas duas últimas rodadas, o Fluminense tenta entrar novamente nos trilhos nesta reta final da Taça Guanabara para sonhar com a disputa do título do Campeonato Carioca. Nesta terça-feira, às 21h35, o Tricolor encara o Macaé, de quem perdeu apenas duas vezes na história, no Estádio Raulino de Oliveira, onde não vence há quatro anos e nove meses. O confronto, pela oitava rodada, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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O adversário desta noite não vive bons momentos no Estadual. Lanterna da competição com apenas um ponto, a equipe vem de sua segunda troca de treinador em sete partidas. Nos últimos encontros, o Flu empatou por 0 a 0 em 2020 e venceu em 2018 por 1 a 0 e 2017 poe 3 a 0. As únicas duas derrotas da história foram em 2015 (1 a 0) e 2012 (3 a 1). Além disso, foram 12 jogos, oito vitórias e dois empates.

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Se contra o Macaé o retrospecto é favorável, atuando em Volta Redonda o Fluminense não tem tido tanta sorte assim. A última vitória no local foi em 2016, por 1 a 0 contra o Botafogo. Depois disso, quatro empates (Grêmio, Coritiba, Ypiranga e Vasco) e uma derrota (Flamengo). Apesar de nas 109 partidas disputadas no Raulino de Oliveira a maioria ter sido de vitórias (60), o Tricolor saiu com o placar favorável apenas quatro vezes nos últimos 12 jogos.Mais do que apenas os números, o Fluminense precisa da vitória para continuar próximo ao G4 do Estadual. Com 10 pontos e em sexto, o Tricolor terá, além desta, mais três rodadas pela frente, incluindo um clássico com o Botafogo pelo caminho. A boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro Luccas Claro, que pode ajudar a equipe titular a reencontrar a consistência defensiva que marcou o time de Marcão na reta final da última temporada.

- Lógico que nossa colocação preocupa. Carioca é um campeonato importante. Muitos falam que é um campeonato de disputa menor, mas é importante para a gente também, temos que levar todo jogo a sério. Não é levar como treinamento não. Nossa equipe tem buscado isso internamente, se fortalecer, levantar um ao outro, mais motivação, ânimo, para que possamos conquistar esse campeonato, que é muito importante para a gente sim - analisou o goleiro Marcos Felipe em entrevista coletiva.