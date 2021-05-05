Gustavo Mosquito é quem mais participa de gols do Corinthians na Era Mancini

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O clássico contra o São Paulo, apesar do empate em 2 a 2, trouxe novas perspectivas para o Corinthians, tanto no aspecto individual, quanto no coletivo. Uma delas foi o gol de Gustavo Mosquito, peça importante do elenco de Vagner Mancini, treinador com o qual se tornou o jogador que mais participou dos tentos do time nesse período de 40 jogos e quase sete meses.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Alternando entre a reserva e a titularidade nos últimos tempos, Mosquito foi um dos principais trunfos do treinador desde a sua chegada ao clube. Não é à toa que seus números chamam a atenção na comparação com os companheiros de elenco, mesmo sem ser absoluto no 11 inicial recentemente.

Ao todo, nessas 40 partidas com Mancini, Mosquito marcou seis gols e deu três assistências, totalizando nove participações entre os 48 tentos anotados nesse período sob o comando do técnico. Ele, inclusive, se igualou a Mateus Vital na artilharia levando em consideração esses quase sete meses de gestão.Vital era também quem estava empatado com Mosquito no ranking de participações. Com um começo de temporada excelente, o meia logo alcançou a liderança, mas uma artroscopia no joelho direito impediu o crescimento dali em diante. Recuperado, ele deve voltar a rivalizar com o companheiro nesse quesito, já que Cazares, outro concorrente próximo, foi para o Fluminense.

Gustavo Mosquito foi reserva diante do São Paulo, no último domingo e deve continuar como opção para Vagner Mancini contra o Sport Huancayo-PER, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas pelo caráter decisivo que mostra sob o comando do treinador, pode pintar como opção.

Confira o ranking de participações em gols com Vagner Mancini: