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futebol

Gustavo Mosquito comemora gol na reestreia e agradece oportunidade

Atacante foi chamado de volta nesta semana após ser emprestado ao Paraná e marcou o gol que fechou a vitória do Alvinegro. Jogador lembrou do seu começo de carreira...

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 00:06

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 00:06
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A vitória do Corinthians sobre o Coritiba foi especial para o atacante Gustavo Sila, o Mosquito. Após ser chamado de volta nesta semana para integrar o elenco de Tiago Nunes, o jogador, que estava no Paraná, marcou o gol que fechou o placar da vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Após o término da partida, Gustavo se emocionou e agradeceu a comissão técnica do Corinthians por mais uma oportunidade na equipe.
- Só agradecer a Deus, minha família. Eu e minha família sabe o que passei para chegar aqui e fazer esse gol, o quanto me dediquei e o quanto eu me cobro. Agradeço o Corinthians, ao Tiago, por me dar mais uma oportunidade. Estou muito feliz - afirmou, ao canal 'Premiere'.
Revelado pelo Coritiba, Gustavo comentou sobre a sua passagem no Coxa Branca, onde ele ficou quase um ano fora dos gramados.
- Na época que eu estava no Coritiba aconteceram alguns problemas, eu fiquei um ano sem jogar. Mas não tenho mágoas, nunca vou torcer contra o clube, tenho amigos e companheiros lá. Torço para que tudo dê certo para eles. Agradeço a Deus por ter feito um gol com essa camisa tão grande, que é a do Corinthians - finalizou.

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