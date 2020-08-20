Gustavo Mosquito comemora gol na reestreia e agradece oportunidade

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Coritiba foi especial para o atacante Gustavo Sila, o Mosquito. Após ser chamado de volta nesta semana para integrar o elenco de Tiago Nunes, o jogador, que estava no Paraná, marcou o gol que fechou o placar da vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o término da partida, Gustavo se emocionou e agradeceu a comissão técnica do Corinthians por mais uma oportunidade na equipe.

- Só agradecer a Deus, minha família. Eu e minha família sabe o que passei para chegar aqui e fazer esse gol, o quanto me dediquei e o quanto eu me cobro. Agradeço o Corinthians, ao Tiago, por me dar mais uma oportunidade. Estou muito feliz - afirmou, ao canal 'Premiere'.

Revelado pelo Coritiba, Gustavo comentou sobre a sua passagem no Coxa Branca, onde ele ficou quase um ano fora dos gramados.