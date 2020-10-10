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Gustavo Mantuan fala da emoção da estreia como titular pelo Corinthians

Jovem de 19 anos comemorou sua primeira partida como titular vestindo a camisa do Timão, principalmente por ter sido em um clássico contra o Santos, na Neo Química Arena...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 16:11

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 16:11

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O empate em 1 a 1 com o Santos esteve longe de ser aquilo que o Corinthians esperava no clássico da última quarta-feira, pela 14ª rodada do Brasileirão-2020. Apesar do resultado, a partida foi especial para um jogador: Gustavo Mantuan, jovem recém-promovido da base, que fez sua estreia como titular do Timão, atuando em casa, na Neo Química Arena, diante de um grande rival.Em entrevista para a TV oficial do clube na última sexta-feira, o meia-atacante tentou explicar a emoção de poder fazer sua primeira partida como titular com a camisa alvinegra, mas disse ser "inexplicável", principalmente para quem está há tanto tempo vivendo no Corinthians, desde as categorias de base.
- É uma sensação inexplicável, ainda mais eu que estou no clube desde os meus seis anos de idade, estrear como titular em um clássico na Neo Química Arena é uma sensação inexplicável - declarou o jovem.
Mesmo com a comemoração dessa partida significativa em sua carreira, Mantuan sabe que o placar construído na Neo Química Arena não foi suficiente para aliviar a má fase do time no Campeonato Brasileiro. No entanto, ele acredita que o elenco tem dado sinais de evolução para voltar a vencer.
- Não foi o resultado que a gente queria, mas o grupo está evoluindo, está todo mundo trabalhando forte para que as vitórias comecem a voltar - concluiu.
O garoto deve ser titular novamente neste domingo, às 20h30, quando o Corinthians enfrenta o Ceará, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão ocupa a 15ª posição na tabela com 15 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, primeiro clube na zona de rebaixamento.

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