Guarani x Palmeiras: saiba como assistir à partida pelo Paulistão

Crédito: Arte Palestrina/Matheus Bottura

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2021, Guarani x Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20hs (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP.

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O Verdão está terceira colocação do torneio com 9 pontos conquistados e vem de um empate contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto-SP. Já o Bugre, por sua vez, também está em terceiro lugar com 8 pontos e, na última rodada, venceu de virada a Ferroviária em Araraquara-SP.

Guarani x Palmeiras terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no Premiere (pay-per-view), com narração de Luis Carlos Jr., comentários de Ana Thais Matos (por vídeo) e Pedrinho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e Gustavo Biano nas reportagens.