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futebol

Guarani x Palmeiras: saiba como assistir à partida pelo Paulistão

A partida pela competição estadual poderá ser assistida no pay-per-view...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 09:30
Crédito: Arte Palestrina/Matheus Bottura
Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2021, Guarani x Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20hs (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP.
ATUAÇÕES: Palmeiras vence com Veiga inspirado e Renan heroico
O Verdão está terceira colocação do torneio com 9 pontos conquistados e vem de um empate contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto-SP. Já o Bugre, por sua vez, também está em terceiro lugar com 8 pontos e, na última rodada, venceu de virada a Ferroviária em Araraquara-SP.
Guarani x Palmeiras terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no Premiere (pay-per-view), com narração de Luis Carlos Jr., comentários de Ana Thais Matos (por vídeo) e Pedrinho, Sandro Meira Ricci na Central do Apito e Gustavo Biano nas reportagens.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosOutra alternativa para acompanhar a partida é não só pelo tempo real do Nosso Palestra, como também também pelo perfil do NP no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.

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