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Grupo de torcedores do Fluminense protesta no Galeão por eliminação da equipe na Copa do Brasil

Tendo Mário Bittencourt e Odair Hellmann como alvos, cem torcedores vai ao desembarque tricolor na madrugada desta sexta. Delegação sai por caminho alternativo...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 04:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2020 às 04:02
Crédito: Segurança foi reforçada no Terminal 2 do Galeão (Heber Gomes/Atlético GO
A eliminação na Copa do Brasil gerou uma reação drástica da torcida do Fluminense. Um grupo de cem torcedores se deslocou para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, com o intuito de fazer protestos no início da madrugada desta sexta-feira, no horário no qual a delegação desembarcou no Rio de Janeiro em voo fretado. As informações são do site NETFLU.
Os torcedores ignoraram as medidas de Covid-19 e foram em peso ao local com o objetivo de protestar e fazer cobranças a jogadores e à diretoria do Tricolor das Laranjeiras. Os principais alvos dos protestos foram o técnico Odair Hellmann, o diretor Paulo Angioni e o mandatário Mário Bittencourt.
Na Linha Vermelha, torcedores exibiram faixas de protesto nas quais se queixavam da falta de patrocínio máster e da parceria que o Tricolor das Laranjeiras tem com o empresário Eduardo Uram.
Entretanto, não houve contato entre a delegação do Fluminense e o grupo. O elenco tricolor saiu por um caminho alternativo, evitando passar pelo saguão do aeroporto. Mesmo assim, houve um forte esquema de segurança no Terminal 2 do Galeão.
Há mobilizações entre membros de organizadas para a realização de novos protestos tanto no CT do clube quanto nas Laranjeiras, sede social do Fluminense.
O Fluminense, que tinha vencido por 1 a 0 a partida de ida contra o Atlético-GO, amargou a derrota por 3 a 1 nos acréscimos e saiu na quarta fase do torneio.

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