Grupo de torcedores do Fluminense protesta no Galeão por eliminação da equipe na Copa do Brasil

Crédito: Segurança foi reforçada no Terminal 2 do Galeão (Heber Gomes/Atlético GO

A eliminação na Copa do Brasil gerou uma reação drástica da torcida do Fluminense. Um grupo de cem torcedores se deslocou para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, com o intuito de fazer protestos no início da madrugada desta sexta-feira, no horário no qual a delegação desembarcou no Rio de Janeiro em voo fretado. As informações são do site NETFLU.

Os torcedores ignoraram as medidas de Covid-19 e foram em peso ao local com o objetivo de protestar e fazer cobranças a jogadores e à diretoria do Tricolor das Laranjeiras. Os principais alvos dos protestos foram o técnico Odair Hellmann, o diretor Paulo Angioni e o mandatário Mário Bittencourt.

Na Linha Vermelha, torcedores exibiram faixas de protesto nas quais se queixavam da falta de patrocínio máster e da parceria que o Tricolor das Laranjeiras tem com o empresário Eduardo Uram.

Entretanto, não houve contato entre a delegação do Fluminense e o grupo. O elenco tricolor saiu por um caminho alternativo, evitando passar pelo saguão do aeroporto. Mesmo assim, houve um forte esquema de segurança no Terminal 2 do Galeão.

Há mobilizações entre membros de organizadas para a realização de novos protestos tanto no CT do clube quanto nas Laranjeiras, sede social do Fluminense.