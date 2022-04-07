Grupo City planeja gastar R$ 650 milhões em SAF do Bahia

O Bahia está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a diretoria trabalha firme nos bastidores para que o Esquadrão de Aço seja vendido ao Grupo City através do seu processo de SAF.

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No início da semana, o presidente Guilherme Bellintani foi a cidade de Manchester e acompanhou o duelo do Manchester City, que faz parte do grupo empresarial dos Emirados Árabes.

Segundo as informações do ‘Correio’ e do jornalista Rafael Reis, do UOL, o acerto da venda está encaminhado e valores são divulgados.

A ideia do Grupo City é comprar 90% das ações e desembolsar R$ 650 milhões nos cofres do Bahia entre 2022 e 2024. No primeiro momento, R$ 50 milhões seriam pagos pelo acordo.

Se o Bahia conseguir retornar à elite do futebol nacional, o Grupo City despejaria R$ 150 milhões. Na Série A, o Esquadrão de Aço receberia mais R$ 450 milhões entre 2023 e 2024.

Vale citar, que os investimentos em salários e compras de atletas não estão incluídos nos valores citados acima.