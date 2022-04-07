Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grupo City planeja gastar R$ 650 milhões em SAF do Bahia

Esquadrão de Aço pode receber uma grande quantia de dinheiro entre 2022 e 2024...

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 14:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 14:13
O Bahia está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a diretoria trabalha firme nos bastidores para que o Esquadrão de Aço seja vendido ao Grupo City através do seu processo de SAF.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
No início da semana, o presidente Guilherme Bellintani foi a cidade de Manchester e acompanhou o duelo do Manchester City, que faz parte do grupo empresarial dos Emirados Árabes.
Segundo as informações do ‘Correio’ e do jornalista Rafael Reis, do UOL, o acerto da venda está encaminhado e valores são divulgados.
A ideia do Grupo City é comprar 90% das ações e desembolsar R$ 650 milhões nos cofres do Bahia entre 2022 e 2024. No primeiro momento, R$ 50 milhões seriam pagos pelo acordo.
Se o Bahia conseguir retornar à elite do futebol nacional, o Grupo City despejaria R$ 150 milhões. Na Série A, o Esquadrão de Aço receberia mais R$ 450 milhões entre 2023 e 2024.
Vale citar, que os investimentos em salários e compras de atletas não estão incluídos nos valores citados acima.
Crédito: Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados