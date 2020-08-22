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futebol

Grupo City abre negociações com o Fla por empréstimo de Lincoln

Segundo 'O Dia', grupo dos Emirados Árabes, que é dono de dez clubes pelo mundo afora, projeta contar com o atacante por um ano, com opção do valor de compra em contrato...

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 17:09
Crédito: Diretoria do Fla quer ceder atleta para dar 'rodagem' (FCesar/Ofotografico/Lancepress!
O Flamengo pode ver mais uma de suas promessas mudar de ares. De acordo com informações do jornal "O Dia", o Grupo City fez uma proposta pelo empréstimo do atacante Lincoln durante o ano, com direito ao valor de opção de compra em contrato.
O grupo dos Emirados Árabes aguarda uma resposta dos rubro-negros para tentar avançar com as negociações. O jogador de 19 anos se tornou uma alternativa após a recusa do Fluminense por vender Evanílson.
O Grupo City é dono de dez clubes pelo mundo: Manchester City, New York City, Melbourne City-AUS, Yokohama Marinos-JAP, Girona-ESP, Sichuan Jiuniu-CHN, Mumbai City-IND, Montevideo City Torque-URU, Lommel SK-BEL e Troyes-FRA.O atacante do Fla também já esteve na mira de dois clubes: o espanhol Almería e o cipriota Pafos quiseram adquirir seus direitos. Contudo, a cúpula do Flamengo prefere dar rodagem ao atleta. O vínculo de Lincoln com o Rubro-Negro dura até dezembro de 2023.
O Grupo City também negocia a contratação de outro jovem rubro-negro: o volante Vinícius Souza.

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