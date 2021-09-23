Grêmio e Internacional estreiam na Copa Brasil Master contra Coritiba e Goiás, respectivamente

Crédito: Reprodução/SporTV

Fechando a primeira rodada da Copa Brasil de Futebol Master, organizada pela World Legends, o Internacional encara o Goiás e o Coritiba enfrenta o Grêmio, neste sábado (25), às 11h e às 13h, respectivamente. As partidas, que acontecem no Sesc Campestre, dão seguimento a quarta semana seguida de jogos, sendo os primeiros realizados entre times de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Todas as partidas têm transmissão do Sportv.Abrindo a rodada no sul do país, o Internacional, que contará com jogadores campeões em diversos campeonatos, entre eles o volante Wellington Monteiro e o meia Jorge Wagner, que venceu uma Libertadores, encara o Goiás, com um elenco recheado de grandes nomes que fizeram parte da história Esmeraldina.

Na lista de craques, foi formando principalmente um ataque matador: Alex Dias, que teve passagens vitoriosas no clube em 1996 e 2004, Araújo, que com 145 gols, é o maior artilheiro esmeraldino, com duas passagens, 1997-2003 e 2013-2014, conquistando nove títulos, além de Dimba, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2003 com 31 gols.