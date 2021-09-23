Grêmio e Internacional estreiam na Copa Brasil Master contra Coritiba e Goiás, respectivamente

Fechando a primeira rodada da Copa Brasil de Futebol Master, organizada pela World Legends, o Internacional encara o Goiás e o Coritiba enfrenta o Grêmio, neste sábado (25), às 11h e às 13h, respectivamente. As partidas, que acontecem no Sesc Campestre, dão seguimento a quarta semana seguida de jogos, sendo os primeiros realizados entre times de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Todas as partidas têm transmissão do Sportv.Abrindo a rodada no sul do país, o Internacional, que contará com jogadores campeões em diversos campeonatos, entre eles o volante Wellington Monteiro e o meia Jorge Wagner, que venceu uma Libertadores, encara o Goiás, com um elenco recheado de grandes nomes que fizeram parte da história Esmeraldina.
Na lista de craques, foi formando principalmente um ataque matador: Alex Dias, que teve passagens vitoriosas no clube em 1996 e 2004, Araújo, que com 145 gols, é o maior artilheiro esmeraldino, com duas passagens, 1997-2003 e 2013-2014, conquistando nove títulos, além de Dimba, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2003 com 31 gols.
Em seguida, também no Sesc Campestre, às 13h, será a vez de Grêmio e Coritiba se encontrarem em campo. O Tricolor Gaúcho aposta suas fichas em um elenco forte, com campeões pelo time e pela Seleção, como Zé Roberto. Além dele, outra estrela do time é Somália, um dos embaixadores do evento, que sempre busca exaltar os ex-atletas e eternos ídolos nestes encontros.Para tentar evitar os gols do Grêmio, o Coritiba terá Edson Bastos. O goleiro foi bicampeão Brasileiro da Série B de 2007 e 2010, bicampeão paranaense e um dos atletas que mais vestiu a camisa do Coritiba, fazendo mais de 200 jogos. No ataque, o time terá o prata da casa Jetson, que, após três anos de base, atuou de 1991 a 1996 no time profissional e fez um gol inesquecível para os torcedores mais fanático, de meia bicicleta em uma vitória por 2 a 1 no Atletiba.