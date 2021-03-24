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Governador do Rio de Janeiro deve vetar projeto de lei que muda nome do estádio do Maracanã, diz site

Risco de problemas na Justiça e repercussão negativa teriam pesado para Cláudio Castro (PSC) decidir rejeitar o projeto elaborado pelo deputado André Ceciliano (PT)...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 18:06
Crédito: Anúncio oficial pode acontecer ainda nesta quarta-feira (ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
O projeto de lei do deputado André Ceciliano (PT), que propõe a mudança do nome do Maracanã de "Jornalista Mário Filho" para "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé", tende a ser vetado pelo governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC). De acordo com o "Esporte News Mundo", o risco de problemas na Justiça, devido ao estádio ser tombado desde 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), aliado à repercussão negativa em torno do projeto.
O projeto 3.489/21, de autoria do deputado André Ceciliano (PT), foi votado e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em regime de urgência no dia 10 de março.
A relação do governador Cláudio Castro com o deputado André Ceciliano quase foi decisivo para que a mudança de nome tivesse andamento. Castro estava receoso de se indispor com o político do Partido dos Trabalhadores, que é o atual presidente da Alerj.
Na quinta-feira passada, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou que o governador vetasse a alteração do nome do estádio. O principal argumento era evitar uma possível “violação ao patrimônio imaterial dos torcedores-consumidores”. O anúncio oficial pode acontecer ainda nesta quarta-feira.

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