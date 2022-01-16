Goleiro do Flamengo lamenta eliminação na Copinha: 'Estamos sem chão'

O Flamengo não teve uma noite feliz e foi eliminado da Copinha, neste sábado, após ser derrotado pelo Oeste por 2 a 0, na Arena Barueri. O time rubro-negro se despediu da competição na terceira fase, e o goleiro Bruno definiu assim a sensação logo após a queda: - Estamos sem chão, não tem o que falar. Nosso time é muito jovem, mas não queríamos parar aqui. O nosso pensamento era estar no dia 25 na final para buscar o título. Mas segue a experiência para todos que vão vir agora, e que possam fazer bonito nos outros anos. Esse ano não deu - disse Bruno, em entrevista ao canal "SporTV".
Bruno também comentou a respeito dos sete jogadores do Fla que deixaram a Copinha no decorrer da competição para integrar o elenco profissional, além do técnico Fabio Matias, substituído por Luiz Felipe Santos.
- Querendo ou não mexe, mas todos que foram inscritos tinham totais condições de disputar o campeonato, os mais novos que chegaram ajudaram bastante. Mas não era para ser. O ano só está começando e temos muitos títulos para buscar na temporada - disse, emendando:
- Mas estou feliz pela minha atuação e dos meus companheiros, não paramos um minuto correndo atrás o tempo todo. Mas é o futebol, quando não é pra ser. Mas Papai do Céu sabe de tudo.