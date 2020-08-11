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futebol

Goleiro do Bahia admite que título estadual 'aliviou' pressão em Roger

Treinador era alvo de cobranças por conta dos fracassos na Copa do Brasil e Copa do Nordeste...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 15:44

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:44

Crédito: Felipe Oliveira/E.C Bahia
Contratado em abril do ano passado, Roger Machado tem falhado em momentos importantes no comando do Bahia. Se a vaga na Libertadores ainda não foi digerida pela torcida, as quedas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste aumentaram a pressão no comandante.No fim de semana, Roger ganhou um respiro com a conquista do estadual e o próprio elenco sabe, que alem de colocar mais uma taça na galeria do Tricolor, também salvou a pele do técnico.
‘A conquista do Baiano nos dá confiança para a continuidade do trabalho do Roger. Tem mais de um ano de trabalho, conhece o grupo, conhece o clube. O grupo tem muita confiança e convicção no trabalho dele. A gente sabe que para que o trabalho continuasse, a gente precisaria vencer o Baiano. Com a continuidade, a gente sabe que os frutos virão no final da temporada’, afirmou em coletiva o goleiro Douglas.
Com Roger assegurado, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, quando estreia no Brasileirão diante do Coritiba, em Pituaçu.

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