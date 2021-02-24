Gilberto deve encarar o Santos na despedida do Brasileirão

Livre do rebaixamento, o Bahia enfim pode respirar de maneira tranquila e vai apenas cumprir tabela na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando encara o Santos, na Arena Fonte Nova.
Apesar de a situação estar resolvida no torneio nacional, o técnico Dado Cavalcanti vai colocar força máxima em campo e quer o triunfo para encerrar o Brasileirão com mais três pontos.
A principal novidade deve ficar por conta do atacante Gilberto, que precisou deixar o campo diante do Fortaleza por conta de dores musculares, mas ele treinou normalmente com os companheiros e vai a campo.
Com 41 pontos, o Tricolor se encontra na 15ª colocação, duas acima do Vasco da Gama.