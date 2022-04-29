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Gerente de futebol do Palmeiras participará da Conferência de Futebol Sul-Americana

Cícero Souza estará presente no evento que acontece em São Paulo, em julho deste ano, para a tratar do mercado de gestão esportiva no futebol...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 14:42
Multicampeão e experiente na gestão de clubes, o atual gerente de futebol do Palmeiras, Cícero Souza, estará na Conferência de Futebol Sul-Americana, que acontecerá nos dias 14 e 15 de Julho, no Hotel Hilton na cidade de São Paulo, para tratar sobre o mercado de administração esportiva nos clubes de futebol.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
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Cícero, possui um currículo extenso no mercado do futebol, com passagens pelo Grêmio, onde ocupou o cargo de executivo e supervisor de futebol durante o período de 2006 a 2011 e conquistou títulos como vice-campeão da Copa Libertadores (2007), vice-campeão Brasileiro da Série A (2008), tricampeão gaúcho (2006, 2007 e 2010), bicampeão brasileiro sub-20 (2008 e 2009) e campeão da Taça BH (2008).
Durante sua passagem pelo Sport, onde também ocupou o cargo de executivo e supervisor de futebol (2011 e 2012) alcançou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (2011). Já no Criciúma, ele ocupou o cargo de Diretor Executivo (2013). Em sua trajetória pelo Bahia, o profissional atuou como supervisor de futebol durante o ano de 2014.
Foi aí que ele se transferiu para o Palmeiras, chegando no fim de 2014, participando do trabalho de reconstrução do clube. De lá para cá, ele conquistou duas Copas do Brasil (2015 e 2020), dois Brasileiros (2016 e 2018), duas Libertadores (2020 e 2021), dois Paulistas (2020 e 2022) e uma Recopa (2022). Sem contar os torneios de base, como a inédita Copinha (2022).
Conferência de Futebol Sul-Americana
A Conferência de Futebol Sul-Americana tem como propósito promover uma experiência única de geração de negócios e networking, pensando no desenvolvimento da indústria do futebol. Durante dois dias de evento estarão presentes os principais nomes do mercado corporativo do futebol para debater as principais tendências e oportunidades do futebol Sul-Americano.
Crédito: CíceroSouzaestarápresentenaConferênciadeFutebolSul-Americana(Foto:AgênciaPalmeiras/Divulgação

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