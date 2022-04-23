Gatito Fernández volta a ser relacionado e Del Piage desfalca o Botafogo no jogo contra o Atlético-GO

O Botafogo contará com um retorno para o jogo contra o Atlético-GO, mas terá um desfalque de última hora. Após desfalcar o time em um jogo do Brasileiro e um pela Copa do Brasil, Gatito Fernández voltou a treinar sem limitações e foi relacionado para o duelo contra o Atlético-GO. Apesar da boa notícia, o técnico Luís Castro precisará lidar com a ausência de Del Piage, que vinha se destacando. O volante foi diagnosticado com conjuntivite neste sábado. Gatito desfalcou o Alvinegro nos duelos contra o Ceará, na segunda rodada do Brasileiro, e Ceilândia, pela primeira fase da Copa do Brasil. O goleiro havia sentido dores no joelho direito e foi afastado por recomendação do departamento médico. O jogador não estava lesionado na região, mas o clube tomou a decisão preventivamente e informou que ele retornaria quando se sentisse 100%. Na última sexta, ele treinou com o grupo.Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Atlético-GO, às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pelo SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!