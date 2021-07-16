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Ganso, do Fluminense, promove ação social para jovens do projeto 'Craque do Amanhã': 'Não tem preço'

Em parceria com o Tricolor, camisa 10 fez uma surpresa para 60 crianças e adolescentes no Tivoli Park, parque de diversão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 17:28
Crédito: Carolina Fraga / Fluminense FC
O meio-campista Paulo Henrique Ganso marcou um golaço fora de campo na noite desta última quinta-feira. O camisa 10 fez uma surpresa para 60 pessoas, entre crianças e funcionários do projeto Craque do Amanhã, do qual é padrinho. A visita aconteceu no Tivoli Park, parque de diversão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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- Além de poder proporcionar um momento de alegria, que claro que é bacana para a vida deles, o mais importante é ajudar a formar bons cidadãos, de bem. Queremos ajudar a formar grandes médicos, advogados... se sair um jogador de futebol, que bom, mas o mais importante é que eles possam construir uma carreira profissional no futuro - disse o jogador em entrevista ao site oficial do Fluminense, e em seguida emendou.
– Isso não tem preço. Nessas horas não tem torcida, clube de futebol, nada. É um carinho muito legal que eles têm por mim. Eu sei da importância que tenho enquanto referência, e por isso aproveito a todo momento. Esse carinho, o olhar brilhando, isso não tem preço. Ajudar o desenvolvimento dessas crianças, para mim, é primordial - disse o jogador em entrevista ao site oficial do Fluminense.
- Muita coisa mudou na minha vida depois que entrei para o projeto. Muito além do esporte, ele abre portas. Eu me dedico muito ao projeto, que tem muita importância na minha vida. Sou muito dedicado e penso muito no futuro, quero ter um trabalho bom. Não quero parar de estudar nunca - declarou o jovem.
Além de Ganso, o atacante Vagner Love e do meia Ibson, também são padrinhos do projeto. Aos 31 anos, o atleta tricolor durante a visita tirou fotos, distribuiu autógrafos, conversou deu conselhos aos jovens.

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