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Galvão Bueno narra Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo

Narrador estava afastado há 14 e pode retornar após receber as duas doses da vacina contra covid-19....

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 08:30
Crédito: Reprodução/Instagram
Principal nome do esporte da Rede Globo, Galvão Bueno está de volta as transmissões esportivas para a final a da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo marcada para o próximo domingo (11), às 11h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha. Aos 70 anos de idade, Galvão estava afastado dos estúdios há 14 meses e só pode retornar após tomar as duas doses da vacina. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL ESPORTE.
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A transmissão da partida será realizada dos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e apenas os repórteres estarão presentes no estádio. Galvão estará ao lado de Júnior e Caio Ribeiro, como comentaristas, na transmissão da final. Após receber as duas doses do imunizante, o retorno do narrador foi aprovado pela emissora.
>> Veja a tabela completa do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosO último jogo narrado por Galvão foi justamente a última edição da Supercopa na temporada passada entre Flamengo e Athletico-PR, em 16 de fevereiro de 2020. Em finais disputadas e vencidas pelo Verdão, o narrador transmitiu a conquista do título inédito da Libertadores da América diante do Desportivo Cali em 1999.
Além da Rede Globo, a final da Supercopa terá transmissão do SporTv para todo o Brasil com a narração de Luiz Carlos Júnior e com os comentários de Paulo Vinícius Coelho e Ana Thaís Matos. Roque Júnior, ex-zagueiro do Palmeiras pentacampeão do mundo pela Seleção Brasileira e atual comentarista dos canais Globo, estará presente no pré-jogo.

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