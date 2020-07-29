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futebol

Gabriel Pec confia em sucesso no Vasco: 'Ramon sabe do meu potencial'

Meia do Vasco acredita que o conhecimento do treinador, que antes o acompanhava em atividades específicas, pode lhe gerar mais chances no decorrer da temporada...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 22:06

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 22:06
Crédito: Betinho Martins/Divulgação
Uma das esperanças do Vasco para o futuro é o meia Gabriel Pec. Aos 19 anos, ele estreou como profissional no ano passado, disputou quatro jogos este ano, mas ainda busca afirmação. Ele acredita que, em breve, poderá participar de forma mais efetiva do sucesso do Cruz-Maltino.
- Eu me vejo fazendo grande ano. O Ramon sabe do meu potencial. A gente treinava junto depois do treino, ele diz que confia no meu potencial e, se Deus quiser, vou fazer um grande Brasileirão - projetou, durante transmissão da Vasco TV.
Num estádio semelhante da carreira, o volante Bruno Gomes também quer ser titular. No caso dele, voltar a ser titular. Quem sabe com o amigo que o acompanha desde as categorias de base.
- Nosso relacionamento fora ajuda dentro de campo. Os treinadores foram muito importantes. Pegamos, quando subimos, o Luxemburgo, de peso, que nos deu conselhos sobre a carreira. Depois o Abel e, agora, o Ramon, que tem uma história linda e acompanhava a gente na base. Nossa relação, em campo, é bem melhor porque somos muito amigos fora - avaliou, também à Vasco TV.

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