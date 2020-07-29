Gabriel Pec confia em sucesso no Vasco: 'Ramon sabe do meu potencial'

Crédito: Betinho Martins/Divulgação

Uma das esperanças do Vasco para o futuro é o meia Gabriel Pec. Aos 19 anos, ele estreou como profissional no ano passado, disputou quatro jogos este ano, mas ainda busca afirmação. Ele acredita que, em breve, poderá participar de forma mais efetiva do sucesso do Cruz-Maltino.

- Eu me vejo fazendo grande ano. O Ramon sabe do meu potencial. A gente treinava junto depois do treino, ele diz que confia no meu potencial e, se Deus quiser, vou fazer um grande Brasileirão - projetou, durante transmissão da Vasco TV.

Num estádio semelhante da carreira, o volante Bruno Gomes também quer ser titular. No caso dele, voltar a ser titular. Quem sabe com o amigo que o acompanha desde as categorias de base.