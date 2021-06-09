Gabriel fala sobre concorrência no meio-campo do Corinthians: 'É para entrar e dar o melhor'

Gabriel é um dos atletas de uma das posições mais povoada do Corinthians, a primeira faixa do meio-campo. Com o Timão jogando cada vez mais com a zona central preenchida, os volantes se tornam meio campistas e por vezes enxergamos até três jogando juntos.O camisa 5 tem alternado a titularidade com Camacho, Cantillo (esses dois ultimamente têm atuado como primeiro homem do meio), Ramiro (que também atua aberto pelo lado direito) e Roni.

– Posição bem povoada, bastante jogadores, bastante opções por ali. Mais pela estratégia de jogo, pelo momento individual de cada um tecnicamente, taticamente, a comissão tem um excelente feeling para escolher a melhor dupla, trio ou até sozinho. Jogar ali na posição é para entrar no campo e dar o melhor. Tem bastante jogadores de qualidade, condições para poder jogar e fazer o melhor – disse o atleta em entrevista coletiva virtual concedida na véspera do duelo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (9), às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em Goiânia.

– Que amanhã nós possamos, não só os volantes, meio campistas, mas a equipe toda, sair de lá classificado, pois esse é o nosso objetivo e vamos lutar até o fim – acrescentou.

Frente a essa concorrência no setor onde joga, Gabriel tem buscado a evolução em um processo dentro e fora de campo. Além do cotidiano de treinamento, o atleta afirma também avaliar o seu desempenho, assistir vídeos e buscar a compreensão do jogo para estar sempre em melhora com a camisa corinthiana.

– Sou um cara que procuro sempre ter uma autoavaliação minha e quero o melhor, independentemente de qualquer jogo ou treino eu preciso sempre buscar isso dentro de mim para crescer como pessoa, jogador, atleta. Estava vendo alguns detalhes onde eu precisava visualizar para poder memorizar melhor. Lógico que sabemos o que temos que fazer, alguns detalhes ou outros para pode entrar da melhor maneira – comentou.

E o camisa 5 tem contato com o novo treinador, Sylvinho para esse processo de busca pela evolução pelo Corinthians.

- Sylvinho vem passando (orientações) no dia a dia, muitas vezes no treino e fora dele, em vídeos, não só para mim, são todos os jogadores, coisas específicas de cada um, para desempenhar algo melhor. Esse é um dos motivos que estava assistindo alguns vídeos antes da partida contra o América (Mineiro). Acredito que vão vir mais pela frente, até amanhã, porque quero evoluir, aprender ideias e tô disposto a executar. Então, o Sylvio é um cara muito atento a isso – disse o volante.