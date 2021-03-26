Gabigol treina com grupo e reforça o Flamengo contra o Boavista

Se não contará com Pedro, lesionado, o Flamengo terá um reforço de peso para o jogo contra o Boavista, neste sábado, pela sexta rodada da Taça Guanabara. O atacante Gabriel Barbosa treinou com o grupo à disposição de Maurício Souza, na manhã desta sexta, e estará à disposição do treinador para o jogo em Bacaxá, em Saquarema. Será a estreia do camisa 9 da temporada de 2021.