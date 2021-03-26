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Gabigol treina com grupo e reforça o Flamengo contra o Boavista

Atacante está à disposição de Maurício Souza para fazer sua estreia na temporada...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:57

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 11:57
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Se não contará com Pedro, lesionado, o Flamengo terá um reforço de peso para o jogo contra o Boavista, neste sábado, pela sexta rodada da Taça Guanabara. O atacante Gabriel Barbosa treinou com o grupo à disposição de Maurício Souza, na manhã desta sexta, e estará à disposição do treinador para o jogo em Bacaxá, em Saquarema. Será a estreia do camisa 9 da temporada de 2021.
- Seu príncipe é ansioso.. tem saudade de usar o manto! Que saudade - publicou Gabi em suas redes sociais, compartilhando imagens da atividade.

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