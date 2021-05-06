Gabigol se isola na artilharia interna, e Flamengo emenda sequência inédita na temporada; veja números

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Campeão da Supercopa do Brasil, vagas encaminhadas na final do Carioca e nas oitavas da Libertadores, além de ter o seu principal artilheiro fazendo história e igualando marca de Zico. O Flamengo vive um ótimo início de temporada, que, pela primeira vez, teve o clube emendando cinco vitórias consecutivas. A última ocorreu nesta terça, após suado triunfo diante da LDU.

+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaA última sequência de cinco vitórias seguidas havia ocorrido em outubro do ano passado.

Mais recente, a vitória fora de casa sobre a LDU, a pouco mais de 2.700 metros de altitude, teve como protagonista Gabriel Barbosa, que se isolou na artilharia interna, com nove gols, e ainda igualou o recorde de Zico como o maior artilheiro do clube em Libertadores, com 16 bolas na rede, ao todo.

+ ATUAÇÕES: veja as notas dos jogadores do Fla na vitória sobre a LDU

Gabigol chegou a nove gols em nove jogos na temporada, deixando Pedro, com sete, na segunda colocação. Rodrigo Muniz e Arrascaeta completam o pódio, pois têm cinco gols cada um (veja a lista completa abaixo).

Outro fator que engrandece a ótima largada do Flamengo na temporada é o fato de o time ter alcançado o seu melhor início na Liberadores, já que venceu as três primeiras partidas na fase de grupos pela primeira vez na história. O triunfo histórico no Equador também o deixa a uma vitória da classificação antecipada às oitavas (saiba mais aqui).

+ Veja a tabela completa da Libertadores

Agora, contudo, a missão é confirmar o favoritismo e fazer valer a ampla vantagem pelas semi do Carioca - possivelmente com um time misto. Na ida, o time de Rogério Ceni venceu o Volta Redonda por 3 a 0. O jogo da volta será no Maracanã, às 21h05 deste sábado.

NÚMEROS DO FLA NA TEMPORADA

Jogos - 16Vitórias - 11Empates - 3Derrotas - 2

Gols marcados: 38Gols sofridos: 17

LISTA DE ARTILHEIROS

Gabigol - 9Pedro - 7Rodrigo Muniz - 5Arrascaeta - 5Vitinho - 4Bruno Henrique - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Willian Arão - 1Michael - 1

LISTA DE ASSISTÊNCIAS