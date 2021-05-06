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Gabigol se isola na artilharia interna, e Flamengo emenda sequência inédita na temporada; veja números

Rubro-Negro tem ótimo início de temporada, que, pela primeira vez, conta com cinco vitórias consecutivas do clube. Protagonista, Gabi tem nove gols em nove jogos...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Campeão da Supercopa do Brasil, vagas encaminhadas na final do Carioca e nas oitavas da Libertadores, além de ter o seu principal artilheiro fazendo história e igualando marca de Zico. O Flamengo vive um ótimo início de temporada, que, pela primeira vez, teve o clube emendando cinco vitórias consecutivas. A última ocorreu nesta terça, após suado triunfo diante da LDU.
+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaA última sequência de cinco vitórias seguidas havia ocorrido em outubro do ano passado.
Mais recente, a vitória fora de casa sobre a LDU, a pouco mais de 2.700 metros de altitude, teve como protagonista Gabriel Barbosa, que se isolou na artilharia interna, com nove gols, e ainda igualou o recorde de Zico como o maior artilheiro do clube em Libertadores, com 16 bolas na rede, ao todo.
+ ATUAÇÕES: veja as notas dos jogadores do Fla na vitória sobre a LDU
Gabigol chegou a nove gols em nove jogos na temporada, deixando Pedro, com sete, na segunda colocação. Rodrigo Muniz e Arrascaeta completam o pódio, pois têm cinco gols cada um (veja a lista completa abaixo).
Outro fator que engrandece a ótima largada do Flamengo na temporada é o fato de o time ter alcançado o seu melhor início na Liberadores, já que venceu as três primeiras partidas na fase de grupos pela primeira vez na história. O triunfo histórico no Equador também o deixa a uma vitória da classificação antecipada às oitavas (saiba mais aqui).
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Agora, contudo, a missão é confirmar o favoritismo e fazer valer a ampla vantagem pelas semi do Carioca - possivelmente com um time misto. Na ida, o time de Rogério Ceni venceu o Volta Redonda por 3 a 0. O jogo da volta será no Maracanã, às 21h05 deste sábado.
NÚMEROS DO FLA NA TEMPORADA
Jogos - 16Vitórias - 11Empates - 3Derrotas - 2
Gols marcados: 38Gols sofridos: 17
LISTA DE ARTILHEIROS
Gabigol - 9Pedro - 7Rodrigo Muniz - 5Arrascaeta - 5Vitinho - 4Bruno Henrique - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Willian Arão - 1Michael - 1
LISTA DE ASSISTÊNCIAS
Michael - 6Matheuzinho - 3Bruno Henrique - 3Diego - 2Gerson - 2Vitinho - 2Arrascaeta - 2João Gomes - 1Filipe Luís - 1Isla - 1Pedro - 1Lázaro - 1Ramon - 1Gustavo Henrique - 1Everton Ribeiro - 1Gabigol - 1

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