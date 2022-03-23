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Gabigol perto da 7ª artilharia pelo Flamengo: veja os principais rivais e percentuais de precisão do camisa 9

Flamengo de Gabi espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo para jogar as finais do Cariocão, em que o atacante rubro-negro é o principal artilheiro, com oito gols...
LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2022 às 12:33

Publicado em 23 de Março de 2022 às 12:33

O Flamengo se reapresenta nesta quarta-feira, às 15h, para iniciar a preparação visando as finais do Campeonato Carioca. A competição pode ser a sétima em que Gabigol será artilheiro com a camisa rubro-negra, já que atualmente lidera o quesito de forma isolada, com oito gols.
Nas semifinais, com um gol na ida contra o Vasco, deixou para trás dois concorrentes diretos e representantes do Cruz-Maltino: Nenê e Raniel, que encerraram as suas respectivas participações com cinco gols cada.
> GALERIA: Nunes e Gabigol são eternizados na Calçada da Fama do Maracanã
OS PRINCIPAIS CONCORRENTES
Atualmente, o principal adversário de Gabi pela artilharia do Cariocão-2022 é Erison, do Botafogo, com seis gols. Samuel Granada, do Nova Iguaçu, que está na disputa da Taça Rio, e Arrascaeta, seu companheiro de Flamengo, também aparecem com cinco, assim como Matheus Nascimento, do Glorioso.
Ou seja, ainda há potenciais rivais, mas dá para dizer que Gabi está com uma mão no troféu de artilheiro. Em recente entrevista, o camisa 9, que pôs os pés na Calçada da Fama do Maracanã, ao lado de Nunes, falou das proporções de sua trajetória exitosa pelo Fla:
Gabi é o jogador do Carioca com mais finalizações certas: 20 em 10 jogos (junto a Pedrinho, do Volta Redonda). Tem um acerto ao alvo em 49% dos arremates e necessita de 5,1 chutes para ir às redes no torneio, segundo o site "Footstats".
> Veja a tabela e a artilharia do Cariocão
E, para decidir o Carioca, o Flamengo de Gabigol espera agora o vencedor do confronto entre Fluminense e Botafogo para saber o rival nas finais. Na ida das semi, o Tricolor, que já possui a vantagem do placar igual no agregado, venceu por 1 a 0. O primeiro jogo da decisão estadual será no dia 31 deste mês.
As artilharias de Gabi pelo Flamengo:Campeonato Brasileiro (1) - 2019Libertadores (2) - 2019 e 2021​Supercopa do Brasil (2) - 2020 e 2022​Campeonato Carioca (1) - 2020
Crédito: ArtilheirodoFlamengonoano,GabigolsomaoitogolsnoCariocão(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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