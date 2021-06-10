Gabigol não se apresenta em Curitiba, e Flamengo condena o atleta

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Relacionado para o duelo contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, no Couto Pereira, o atacante Gabigol não se apresentou ao Flamengo na capital paranaense. Nesta manhã, o clube informou que o jogador não cumpriu o combinado e ainda aguarda sua reapresentação após disputar as duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

+ Veja a tabela da Copa do BrasilCom um edema na coxa direita, diagnosticado pela CBF, Gabriel era esperado em Curitiba para realizar novos exames. O Flamengo entendeu que o resultado da ressonância feita pelo jogador era inconclusivo. Caso não se apresente, o camisa 9 poderá ser multado pela direção rubro-negra.

- Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira (09.06), em Curitiba, impossibilitando a avaliação do Departamento Médico do Flamengo. O clube ainda aguarda a reapresentação do atleta - disse o Flamengo.

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Presente nos jogos da Seleção Brasileira, e também convocado para a Copa América, o meia Everton Ribeiro encontrou a deleção rubro-negra em Curitiba e poderá entrar em campo. O camisa 7 não atuou nenhum minuto com Tite, mas deverá se apresentar para o torneio de seleções nesta sexta-feira.