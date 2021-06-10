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Gabigol não se apresenta em Curitiba, e Flamengo condena o atleta

Atacante queixou-se de dores na coxa direita, e exame da CBF constatou edema. Flamengo afirmou que resultado era inconclusivo e ainda agurada o jogador na capital paranaense...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 11:47

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 11:47

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Relacionado para o duelo contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, no Couto Pereira, o atacante Gabigol não se apresentou ao Flamengo na capital paranaense. Nesta manhã, o clube informou que o jogador não cumpriu o combinado e ainda aguarda sua reapresentação após disputar as duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
+ Veja a tabela da Copa do BrasilCom um edema na coxa direita, diagnosticado pela CBF, Gabriel era esperado em Curitiba para realizar novos exames. O Flamengo entendeu que o resultado da ressonância feita pelo jogador era inconclusivo. Caso não se apresente, o camisa 9 poderá ser multado pela direção rubro-negra.
- Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira (09.06), em Curitiba, impossibilitando a avaliação do Departamento Médico do Flamengo. O clube ainda aguarda a reapresentação do atleta - disse o Flamengo.
+ Coritiba x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites
Presente nos jogos da Seleção Brasileira, e também convocado para a Copa América, o meia Everton Ribeiro encontrou a deleção rubro-negra em Curitiba e poderá entrar em campo. O camisa 7 não atuou nenhum minuto com Tite, mas deverá se apresentar para o torneio de seleções nesta sexta-feira.
Outros cinco selecionáveis do Flamengo não irão para jogo. Arrascaeta testou positivo para Covid-19 e cumpre quarentena no Uruguai, Isla foi liberado para seguir com a seleção chilena na preparação para a Copa América, Rodrigo Caio iniciará tratamento para dores no joelho e, por fim, Gerson e Pedro foram poupados após longa viagem da Sérvia.

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