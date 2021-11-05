Futebol Feminino: Treinador Antony Menezes recebe homenagem pelos seus 10 anos de Vasco

Crédito: Antony Menezes, treinador do futebol feminino do Vasco, recebe homenagem (João Pedro Isidro / Vasco

O treinador Antony Menezes, do futebol feminino do Vasco, recebeu uma homenagem após alcançar uma marca histórica em sua carreira. O comandante completou uma década à frente da equipe e disse que ficou surpreso e emocionado com a lembrança. Antes de ser treinador, o profissional atuou em diversas modalidades como no futsal e no fut7.- Dia de homenagem!! Muito surpreso e emocionado com essa homenagem de 10 anos de clube, sempre disse que a modalidade me escolheu e desde então me dediquei ao Vasco da Gama nessa luta!! O melhor sempre estar por vir... Seguimos.. - disse o comandante das Meninas da Colina.

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O início da careira de Tony como jogador aconteceu em 1995, no futsal do Flamengo. A chegada ao Vasco aconteceu dez anos depois, em 2005, mas ele também teve passagem por outros rivais como Fluminense e Botafogo. Além disso, atuou pelos Curitibano, Londrina, Toledo, e também pela Europa, no Spartak Moscou, na Rússia.

No futebol do Azerbaijão, Tony disputou o maior torneio de clubes do mundo, a Champions League de 2005. Na época, ele defendida as cores do Turan Air. Ao longo da carreira, ainda passou pelo Pato Branco (PR), Marechal Rondon (PR) e Garapuava (PR).

Em outro momento, em 2006, foi convidado pelo Fluminense a fazer parte do time de Fut7. Pela nova categoria foi vice-campeão mundial, perdendo a final do torneio para a Itália. Mesmo ainda atuando, Antony iniciou na comissão técnica do Vasco em 2011.

Com muito estudo, o ex-jogador decidiu seguir a carreira à beira do gramado e começou a estagiar no time feminino do Vasco. e desde então segue à frente da equipe, de maneira definitiva. Na atual edição do Carioca, as Meninas da Colina tem 37 gols em oito jogos e seguem na disputa por uma vaga na próxima fase.

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