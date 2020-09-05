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Fred é afastado pelo departamento médico e desfalca o Fluminense contra o São Paulo

Clube informou que embora o atacante tenha testado negativo no exame da Covid-19, sua esposa testou positivo e, por este motivo, o DM optou em afastar o atleta preventivamente...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 17:51

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 17:51
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Na tarde deste sábado, o Fluminense informou que o atacante Fred foi afastado preventivamente da partida deste domingo, contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi. O jogador foi afastado pelo DM do clube após sua esposa testar positivo para Covid-19.
Em um comunicado nas redes sociais, o Fluminense informou que embora Fred tenha testado negativo no exame da Covid-19, realizado na última quinta-feira, sua esposa testou positivo. Dessa forma, o DM do clube optou por afastá-lo preventivamente.
O Fluminense informou que seguirá monitorando o atacante em quarentena. Fred vai cumprir o isolamento, como manda o protocolo, e será testado nos próximos dias visando sua liberação para a sequência da temporada.
Fred se junta, portanto, a Evanilson e Hudson como desfalques para Odair Hellmann para o jogo deste fim de semana.

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