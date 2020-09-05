Fred é afastado pelo departamento médico e desfalca o Fluminense contra o São Paulo

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Na tarde deste sábado, o Fluminense informou que o atacante Fred foi afastado preventivamente da partida deste domingo, contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi. O jogador foi afastado pelo DM do clube após sua esposa testar positivo para Covid-19.

Em um comunicado nas redes sociais, o Fluminense informou que embora Fred tenha testado negativo no exame da Covid-19, realizado na última quinta-feira, sua esposa testou positivo. Dessa forma, o DM do clube optou por afastá-lo preventivamente.

O Fluminense informou que seguirá monitorando o atacante em quarentena. Fred vai cumprir o isolamento, como manda o protocolo, e será testado nos próximos dias visando sua liberação para a sequência da temporada.