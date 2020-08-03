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FPF determina que Corinthians e Palmeiras farão testes de Covid-19

Exames serão realizados antes do segundo jogo da decisão do estadual, no sábado. Entidade explicou, em nota, os protocolos se segurança do campeonato estadual...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 19:22

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:22

Crédito: Divulgação
A Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou que Palmeiras e Corinthians realizarão exames de Covid-19 antes do segundo jogo da final do Paulistão, sábado, às 16h30, no Allianz Parque.
Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira, a entidade confirmou que o Corinthians não tinha obrigação de testar novamente seus jogadores antes do jogo de quarta-feira e confirmou que o Palmeiras não manteve seus jogadores isolados, conforme explica o protocolo de segurança.
Veja a nota da Federação Paulista de Futebol, assinada por Moisés Cohen, presidente da Comissão Médica da entidade
"A Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol vem a público esclarecer questionamentos sobre o protocolo do Campeonato Paulista – Série A1:
1) O protocolo da competição foi elaborado e aprovado por unanimidade pelos médicos dos 16 clubes participantes do campeonato;
2) O documento prevê que as delegações deveriam ser testadas e, após os resultados, se concentrariam para as partidas em locais previamente preparados e higienizados;
3) O Sport Club Corinthians Paulista atuou contra o Mirassol com toda sua delegação testada. Após a partida, o clube continuou com seu grupo isolado, o que, de acordo com o protocolo, não obriga realização de novo teste para o próximo jogo;
4) A Sociedade Esportiva Palmeiras optou por não manter os atletas confinados e concentrados após a partida contra a Ponte Preta. Assim, seguindo o mesmo conceito do protocolo, antes da concentração para a partida seguinte, a delegação deve ser testada;
5) A FPF informa ainda que, em comum acordo com os dois clubes, serão realizados testes de PCR-RT em ambas delegações, estando concentradas ou não, antes da partida decisiva, marcada para sábado, às 16h30. Os testes serão realizados pelo Albert Einstein, por meio de convênio que a FPF possui com o hospital."
Mais tarde, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez escreveu, em sua conta no Twitter, que irá realizar os exames em seus jogadores na manhã da próxima quinta-feira, horas depois do jogo de ida, que será na quarta-feira. Entenda o caso
A polêmica começou nesta segunda-feira, quando o Corinthians afirmou que não realizaria novos testes de Covid-19 em seu elenco antes do jogo de ida. Segundo alega o Timão, o clube cumpriu todos os protocolos de segurança e manteve seus jogadores confinados, diferentemente do Palmeiras, que não confinou os jogadores e terá que fazer novos exames.
O Corinthians chegou a soltar o seguinte comunicado explicando a decisão de não realizar novos testes antes do jogo de ida.
Veja a nota
"O Sport Club Corinthians Paulista vem a público esclarecer as informações equivocadas veiculadas na imprensa sobre a realização dos testes de Covid-19 em seus atletas.
Conforme o protocolo elaborado pela Federação Paulista de Futebol e seu comitê médico, aprovado e exigido pelo Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e prefeituras de todas as cidades dos clube participantes, o Corinthians cumpriu o confinamento de seus atletas e comissão técnica, seguindo à risca o acordo, diferentemente da Sociedade Esportiva Palmeiras que descumpriu e liberou seus atletas depois de cada partida, o que nunca foi permitido.
No SCCP, além dos atletas e da comissão, também seguem o mesmo protocolo de confinamento na concentração todos os funcionários envolvidos nas atividades diárias do Centro de Treinamento. Além disso, o Clube realizou duas baterias de exames durante esse período.
Prezando a saúde desde o início da pandemia, o Corinthians zela pelos cuidados de seus atletas e colaboradores e, por isso, mantém sua delegação em confinamento há 14 dias, período este em que todos estão privados do convívio de suas famílias. Não aceitamos que o ônus da irresponsabilidade seja transferido para quem cumpriu todos esses requisitos.
A diretoria do Timão ressalta ainda que nenhuma tentativa de tumultuar o ambiente será admitida e repudia a prática que se repete há três anos, quando a equipe chegou às finais do Estadual consecutivamente."

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