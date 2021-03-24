Força ofensiva e problemas de disciplina: conheça Rafael Carioca, reforço do Botafogo

Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

A lateral-esquerda do Botafogo terá um novo nome. Como o LANCE! noticiou, o Alvinegro fechou a contratação de Rafael Carioca na manhã desta quarta-feira. O defensor vai rescindir com o Vitória e assinará com o clube de General Severiano até dezembro de 2021.

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O jogador de 28 anos promete trazer mais força ofensiva ao sistema defensivo do Botafogo. Os apoios ao ataque aparecem como a principal característica de Rafael Carioca, que pode dar uma nova possibilidade a Marcelo Chamusca - que, até agora, tem utilizado esquemas com os dois laterais mais focados na defesa no Botafogo.

A passagem pelo Vitória não foi das melhores. O lateral-esquerdo não deixará saudades no Barradão e teve momentos instáveis na equipe, como explica Marcello Góis, setorista do Rubro-Negro na "Rádio Metrópole FM", em entrevista ao LANCE!.

- Quando chegou, veio cercado de esperança porque fez uma boa Série B pelo Bragantino (em 2019) e a lateral-esquerda era um problema. Não correspondeu por conta de muita instabilidade por parte dele. Ofensivamente ele é bom, mas defensivamente é muito fraco. A passagem dele pelo Vitória teve mais baixos do que altos, poucos bons momentos. Ele pode jogar também como meia pela esquerda, caso o Chamusca queira - analisou.

Um dos principais problemas de Rafael Carioca vai além das quatro linhas. O lateral-esquerdo ficou marcado por questões de disciplina no Vitória e foi afastado do elenco principal do Leão em duas oportunidades na última temporada. O jogador, vale ressaltar, nem chegou a terminar a Série B justamente por estar afastado.- A questão comportamental pesa. É um cara que teve problemas de indisciplina no Vitória, tanto que foi afastado duas vezes. O clube até mentiu dizendo que ele teve dores estomacais na época, mas a verdade é que ele foi afastado por indisciplina. O que ele fez não foi dito, mas foi algo assim. Qualidade até ele tem, mas se ele não tiver a cabeça no lugar vai tudo por água abaixo. O Chamusca conhece o jogador, tanto que deve ter avalizado a contratação. Ele tem qualidade, mas é instável. Precisa se aperfeiçoar defensivamente, principalmente - explicou Marcello.

Rafael Carioca disputou 23 partidas na última Série B e marcou dois gols. Em média por jogo, teve 1.2 passes para finalização, 32.9 passes certo (85% de acerto), 1.4 interceptação, 1.3 entrada, 57% de aproveitamento nos cruzamentos tentados e 54% de sucesso nas disputas de bola. Os números do "SofaScore".

+ Empresário confirma procura do Fluminense por Matheus Babi, mas diz: 'Está feliz demais no Botafogo'CONHECIDO DE MARCELO CHAMUSCA​Rafael Carioca vai reencontrar o Marcelo Chamusca, atual treinador do Botafogo. A dupla trabalhou em conjunto em 2017, no acesso do Ceará para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Na época, Rafael não era titular do Vozão, mas foi um reserva que entrou com uma certa frequência na campanha. Quatro anos depois, o comandante aprovou a contratação do lateral-esquerdo e terá uma nova oportunidade de trabalhar com o atleta.