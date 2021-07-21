Fora de casa, Palmeiras sofre primeiro revés no Brasileirão Sub-20

O time Sub-20 do Palmeiras entrou em campo, nesta terça-feira (20), contra o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão da categoria. Apesar da boa campanha no torneio, o time não foi capaz de balançar as redes e saiu derrotado por 2 a 0.Na partida, o técnico Wesley Carvalho escalou o time com: Mateus; Garcia, Henri, Michel e Vanderlan (Vitor Hugo); Yago Santos (Pedro Bicalho), Vitinho (Naves) e Jhonatan (Pedro Acácio); Gabriel Silva, Kevin (Marino) e Newton.O Verdão vinha embalado para o confronto, após quatro vitórias consecutivas. Isso, porém, não foi o suficiente e o clube perdeu a invencibilidade na competição. Com o resultado, o Alviverde se manteve na quinta posição na tabela, com 13 pontos.
O próximo embate do Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20 será no domingo (25), às 16h (horário de Brasília), contra o Botafogo. A partida será transmitida pela TV Bandeirantes.