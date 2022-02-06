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Fora de casa, Bayer Leverkusen atropela o Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão

Com o resultado, o Borussia Dortmund vê o Bayern de Munique abrir nove pontos de vantagem na liderança da Bundesliga...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 13:34
Anotou a placa? Neste domingo, o Bayer Leverkusen não tomou conhecimento do Borussia Dortmund e venceu de goleada por 5 a 2 no Signal Iduna Park, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Akanji (contra), Wirtz, Andrich, Jonathan Tal e Diaby fizeram os gols dos Leões. Jeremie Frimpong (contra) e Steffen Tigges descontaram para o time da casa.
Com o resultado, o Bayern de Munique (52) abriu nove pontos de vantagem na liderança da Bundesliga. O Borussia Dortmund é o vice-líder, com 43, e o Leverkusen vem logo atrás, com 38.> Confira fotos do hotel em que o Palmeiras está hospedado em Abu DhabiDORTMUND VACILA, LEVERKUSEN APROVEITA
O primeiro gol da partida veio a partir de uma falha do Borussia. O zagueiro Zagadou saiu errado e deu a bola de presente para Schick. Cara a cara com o goleiro, o atacante tcheco finalizou, e Kobel espalmou. Contudo, a bola bateu em Akanji e morreu no fundo das redes. RESPOSTA
O Dortmund não se acanhou e conseguiu o empate. Aos 16, Brandt cobrou falta falta fechada na área do Leverkusen, e o lateral-direito Jeremie Frimpong desviou contra a própria meta acidentalmente.ÁGUA NO CHOPP DO DORTMUND
A alegria pelo empate, contudo, durou pouco. Aos 20 minutos, o Leverkusen puxou um contra-ataque fulminante, e Patrik Schick abriu na direita para Bellarabi. O camisa 38 avançou até a área e cruzou rasteiro para Wirtz colocar os visitantes em vantagem novamente.VIROU GOLEADA
O Leverkusen confirmou a vitória com mais dois gols. Ainda no primeiro tempo, Robert Andrich cobrou falta rente à linha da área no ângulo do goleiro Kobel, sem chances de defesa.
Já na segunda etapa, após cruzamento de escanteio na área, a zaga do Dortmund conseguiu fazer o corte. Contudo, a bola sobrou Jonathan Tal, que acertou um chute forte para fazer o quarto dos visitantes.TEMPO PARA MAIS
Nos instantes finais, o Leverkusen chegou ao quinto. Depois de roubada de bola de Andrich, os visitantes puxaram contra-ataque pela direita, e Frimpong cruzou rasteiro para Diaby ampliar a vantagem.
Por outro lado, perto dos acréscimo, o Dortmund diminuiu. Após cruzamento na área pequena área do Leverkusen, o goleiro Grill ficou vendido no lance, e Steffen Tigges só teve o trabalho de empurrar a bola para marcar o segundo. Inicialmente, o bandeirinha assinalou impedimento, mas o VAR reviu o lance, e o gol foi validado.SEQUÊNCIA
O Borussia Dortmund volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Union Berlin, às 11h30 (horário de Brasília), enquanto o Bayer Leverkusen recebe o Stuttgart no mesmo dia, mas às 14h30. Ambos os jogos são válidos pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.
Crédito: AndrichmarcouoterceirodoLeverkusendefalta(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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