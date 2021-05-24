'Fominha', Gabigol se prova como artilheiro das decisões do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Decisivo mais uma vez na conquista Carioca, ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, Gabriel Barbosa foi eleito o craque do campeonato. Foram oito gols em oito jogos do Estadual, que marca um início de temporada impressionante do camisa 9. "Fominha", o atacante se colocou à disposição em partidas que a comissão técnica programava o preservar e é o atleta com mais minutos em campo pelo Rubro-Negro na temporada de 2021.

São 14 jogos e 1176 minutos, segundo o site "O Gol", de Gabigol, que é seguido por João Gomes e Matheuzinho, os únicos que também passam os mil minutos na temporada. Contudo, os dois garotos atuaram no Estadual desde o início, junto com o time Sub-20. O camisa 9 "começou" apenas na sexta rodada, contra o Boavista, em partida em que pediu para jogar ao lado dos reservas.Quando é substituído por Rogério Ceni - aconteceu cinco vezes na temporada atual -, o camisa 9 não costuma esconder sua insatisfação. Gabi quer jogar todas e por todos minutos, mas ambos, treinador e jogador, garantem que a relação é boa. Após o Fla-Flu, Ceni rasgou elogios ao seu artilheiro decisivo.

Com os gols nas finais contra o Fluminense o Carioca "se juntou" à lista de decisões que Gabigol deixou sua marca pelo Flamengo. Foi assim na Copa Libertadores de 2019, da Recopa Sul-Americana de 2020 e das Supercopas do Brasil de 2020 e 2021, além dos vários jogos dos Brasileiros de 2019 e 2020.

Levando em consideração apenas finais e confrontos mata-matas, de Carioca, Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial, Gabriel Barbosa soma 30 partidas pelo Flamengo e 22 gols, uma média de 0,73 gols por jogo.Confira mais números e feitos de Gabigol pelo Flamengo:

116 Partidas - 85 Gols / 26 Assistências9 Títulos - Carioca (2019, 2020 e 2021), Brasileirão (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Libertadores (2019) e Recopa Sul-Americana (2020)​Artilheiro da Libertadores de 2019 - 9 GolsArtilheiro do Brasileirão de 2019 - 25 GolsArtilheiro do Carioca de 2020 - 8 Gols