'Foco no Flamengo': Braz não foi procurado por chapa de Eduardo Paes

Crédito: Matheus DantasLANCE!

Elogiado por Eduardo Paes (DEM-RJ), candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, do Flamengo, não recebeu qualquer contato dos representantes para discutir a possibilidade de integrar a chapa.

A informação foi publicada pelo site "Coluna do Fla" e confirmada pelo LANCE!.

Nome forte do futebol rubro-negro, Braz segue focado em suas funções na pasta do Flamengo. Nos últimos dias, o dirigente esteve à frente das negociações com Jorge Jesus pela renovação do vínculo que, enfim, foram finalizadas. O Mister anunciou que permanecerá no cargo até junho de 2021.