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futebol

'Foco no Flamengo': Braz não foi procurado por chapa de Eduardo Paes

Candidato a prefeito, Eduardo Paes fez elogios ao dirigente rubro-negro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 17:40

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 17:40

Crédito: Matheus DantasLANCE!
Elogiado por Eduardo Paes (DEM-RJ), candidato a prefeito do Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, do Flamengo, não recebeu qualquer contato dos representantes para discutir a possibilidade de integrar a chapa.
A informação foi publicada pelo site "Coluna do Fla" e confirmada pelo LANCE!.
Nome forte do futebol rubro-negro, Braz segue focado em suas funções na pasta do Flamengo. Nos últimos dias, o dirigente esteve à frente das negociações com Jorge Jesus pela renovação do vínculo que, enfim, foram finalizadas. O Mister anunciou que permanecerá no cargo até junho de 2021.
Dirigente histórico do Flamengo, Marcos Braz já atuou como secretário municipal de Esportes e Lazer do Rio entre janeiro de 2015 e março de 2016. Na época, foi indicado por Romário, ex-jogador e atual senador da República.E MAIS:Fla parabeniza Liverpool pelo aniversário de 128 anos; Nação reageAntecipado por Jesus, anúncio do 'Fico' gera surpresa no FlamengoProtocolo do Flamengo na volta aos treinos é referência para ConmebolFlamengo cede volante do sub-20 e deve negociar mais crias do Ninho E MAIS:

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