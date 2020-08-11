Fluminense x Palmeiras: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.

Depois de perder para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá mais uma dura missão pela frente. Nesta quarta-feira, recebe o Palmeiras no Maracanã. Com moral após o título estadual, conquistado depois de 12 anos, o time paulista faz a primeira partida pela competição, já que jogou a decisão do Paulista no último fim de semana.

Sem tempo para treinar e descansar, o Flu chega pressionado por bons resultados, já que ainda não venceu em jogos oficiais após a volta da paralisação. Odair Hellmann promoverá mudanças no time, apostando na entrada de Michel Araújo na vaga de Yuri e Fred na de Marcos Paulo. O objetivo é fazer com que o Tricolor volte a ser eficiente no ataque, já que a equipe tem dois gols em sete jogos.

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Alviverde inicia a campanha que tem tido bons resultados nos últimos anos. De 2016 para cá, foram dois títulos, um vice-campeonato e um terceiro lugar. Nas últimas rodadas do Paulista, Luxa encontrou uma formação com Ramires no meio de campo ao lado dos garotos Gabriel Menino e Patrick de Paula.

Na frente, a dúvida fica entre Rony ou Zé Rafael. O atacante acabou preterido por Zé na finalíssima do Paulistão e pode voltar ao trio de ataque com Willian e Luiz Adriano.

FLUMINENSE X PALMEIRASData/Hora: 12/08/2020, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Traci (FIFA - SC)Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Dodi, Yago e Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Fred

Desfalques: Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan (lesionados)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém

PALMEIRAS (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Weverton; Marcos Rocha; Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramires; Willian, Rony (Zé Rafael) e Luiz Adriano.

Desfalques: Felipe Melo (lesão na coxa esquerda), Gabriel Véron e Luan Silva (transição física)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém