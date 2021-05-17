Fluminense x Junior Barranquilla: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Crédito: Fluminense e Junior empataram no primeiro jogo, no Equador, e se enfrentam no Maracanã (Arte LANCE!

A fase de grupos da Libertadores começa a se encaminhar para o final e, nesta terça-feira, pela quinta rodada, o Fluminense pode garantir a vaga nas oitavas de final do torneio. Pela frente, porém, estará o Junior Barranquilla (COL), que tem chances de avançar e precisa dos três pontos. No primeiro encontro entre as equipes, um jogo duro e empate por 1 a 1. Agora, o confronto será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

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O Fluminense vem de um quente empate com o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, quando foi a campo com todos os titulares. Mesmo com poucos dias de descanso e treinos, o técnico Roger Machado terá força máxima para o jogo da Libertadores. O Tricolor defende uma invencibilidade de 12 partidas na atual temporada.

O Junior chega com vários desfalques importantes no Rio de Janeiro. Artilheiro da Libertadores, o atacante Miguel Borja está suspenso, assim como o meio-campista Fredy Hinestroza. O zagueiro German Mera, o meia Luis González e o atacante Teófilo Gutiérrez também ficam fora, lesionados. Todos seriam titulares se tivessem condições de jogo.

FICHA TÉCNICAFLUMINENSE X JUNIOR BARRANQUILLA

Data/Hora: 18/05/2021, às 21h30Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Christian Schmann (CHI) e Claudio Rios (CHI)Onde ver: SBT, Fox Sports e tempo real do LANCE!FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Fred e Kayky.

Desfalques: John Kennedy (Covid-19), Hudson (lesão ligamentar) e Yuri (transição)Suspensos: NinguémPendurados: Martinelli

JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Luis Perea)Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Larry Vasquez; Jhon Pajoy, Fabián Sambueza, Edwuin Cetré; Carmelo Valencia.

Desfalques: German Mera, Luis González e Teo Gutiérrez (lesionados)Suspensos: Fredy Hinestroza e Miguel BorjaPendurados: Viáfara e Martínez