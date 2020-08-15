futebol

Fluminense x Internacional: onde ver, prováveis times, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Maracanã...
LanceNet

15 ago 2020 às 18:00

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 18:00

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, com uma derrota e um empate, o Fluminense terá mais uma complicada missão pela frente. Neste domingo, o Tricolor recebe o Internacional no Maracanã, às 18h. O Colorado está invicto na competição, já que venceu nas duas primeiras rodadas contra Coritiba e Santos.
Na equipe de Odair Hellmann, as principais novidades são as recuperações dos zagueiros Matheus Ferraz e Digão. Pelo menos um deles deve ser relacionado. Quem também voltou é o volante Yuri. Hudson segue fora e Fred, também lesionado, é desfalque. No Inter, o veterano D'Alessandro não viajou com o restante do grupo.
FLUMINENSE X INTERNACIONALData/Hora: 16/08/2020, às 18hLocal: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (FIFA - SP)Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!.FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)Muriel, Igor Julião, Nino, Luccas Claro e Egídio; Dodi, Yago, Michel Araújo; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.
Lesionados: Fred, Hudson e Frazan.Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Boschilia e Patrick (Marcos Guilherme); Thiago Galhardo e Guerrero
Lesionados: D'Alessandro Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
Palpites: Na redação do LANCE!, 60% das pessoas acreditam em uma vitória do Internacional. Outras 20% acham que o Fluminense vence, enquanto os 20% restantes apostam no empate.

