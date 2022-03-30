  • Fluminense x Flamengo: veja como comprar ingressos para segundo jogo da final no Maracanã
Partida decisiva que definirá quem será campeão do Campeonato Carioca de 2022...
LanceNet

Publicado em 30 de Março de 2022 às 17:30

Os ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que acontecerá neste sábado, às 18h, no Maracanã, entre Fluminense e Flamengo já estão a venda de maneira online. A comercialização nas bilheterias terá início somente na quinta-feira (31), às 10h. Todos os sócios terão desconto, independente da categoria, devido a um acordo firmado pelos clubes. Os valores variam de R$ 60 a R$ 300 na inteira.
Seguindo protocolo definido pelo time das Laranjeiras, todos os flamenguistas que comprarem pela internet, sendo sócios ou não, deverão retirar o ingresso em algum dos pontos de venda, obrigatoriamente.
Além disso, os maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no ato da compra/retirada do ingresso na bilheteria. Menores de 18 não precisarão apresentar comprovante de vacinação.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
VENDA ONLINE
Sócios do Fluminense- Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”
Não-Sócios e torcida do Flamengo- Vendas para a torcida do Fluminense em fluminensefc.futebolcard.com- Vendas para a torcida do Flamengo em futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet: 02/04 (sábado), às 17h
VALORES
Setor Sul (torcida do Fluminense)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30
Setor Leste Inferior (torcida mista)- Sócios – R$ 36- Inteira – R$ 90- Meia-entrada – R$ 45
Setor Leste Superior (torcida mista)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30
Oeste Inferior (torcida mista)- Sócios – R$ 36- Inteira – R$ 90- Meia-entrada – R$ 45
Setor Norte (torcida do Flamengo)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30
Setor Maracanã Mais (torcida mista)*- Sócios – R$ 165- Inteira – R$ 300- Meia-entrada – R$ 185*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)
GRATUIDADES:
Torcida do Fluminense:- Retirada antecipada em todos os pontos de venda- No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 2- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade
Torcida do Flamengo:- Retirada antecipada apenas na Gávea e na bilheteria 4 do Maracanã- No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 4- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidadePONTOS DE VENDA E RETIRADA PARA A TORCIDA DO FLUMINENSE
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Maracanã – Bilheteria 2 (SOMENTE RETIRADA DE INGRESSOS COMPRADOS ONLINE)- Quinta (31/03), das 10h às 19h- Sexta (01/04), das 10h às 19h- Sábado (02/04), das 10h até o final do primeiro tempo
Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Sendas Soares, 111, Loja 20)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
ACESSO AO ESTÁDIO
- Os portões serão abertos às 15h- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio- O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 60
Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

