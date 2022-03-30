Fluminense x Flamengo: veja como comprar ingressos para segundo jogo da final no Maracanã

Os ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que acontecerá neste sábado, às 18h, no Maracanã, entre Fluminense e Flamengo já estão a venda de maneira online. A comercialização nas bilheterias terá início somente na quinta-feira (31), às 10h. Todos os sócios terão desconto, independente da categoria, devido a um acordo firmado pelos clubes. Os valores variam de R$ 60 a R$ 300 na inteira.
Seguindo protocolo definido pelo time das Laranjeiras, todos os flamenguistas que comprarem pela internet, sendo sócios ou não, deverão retirar o ingresso em algum dos pontos de venda, obrigatoriamente.
Além disso, os maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no ato da compra/retirada do ingresso na bilheteria. Menores de 18 não precisarão apresentar comprovante de vacinação.
VENDA ONLINE
Sócios do Fluminense- Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”
Não-Sócios e torcida do Flamengo- Vendas para a torcida do Fluminense em fluminensefc.futebolcard.com- Vendas para a torcida do Flamengo em futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet: 02/04 (sábado), às 17h
VALORES
Setor Sul (torcida do Fluminense)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30
Setor Leste Inferior (torcida mista)- Sócios – R$ 36- Inteira – R$ 90- Meia-entrada – R$ 45
Setor Leste Superior (torcida mista)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30
Oeste Inferior (torcida mista)- Sócios – R$ 36- Inteira – R$ 90- Meia-entrada – R$ 45
Setor Norte (torcida do Flamengo)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30
Setor Maracanã Mais (torcida mista)*- Sócios – R$ 165- Inteira – R$ 300- Meia-entrada – R$ 185*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)
GRATUIDADES:
Torcida do Fluminense:- Retirada antecipada em todos os pontos de venda- No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 2- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade
Torcida do Flamengo:- Retirada antecipada apenas na Gávea e na bilheteria 4 do Maracanã- No dia do jogo, a retirada de gratuidade no Maracanã será apenas na bilheteria 4- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidadePONTOS DE VENDA E RETIRADA PARA A TORCIDA DO FLUMINENSE
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Maracanã – Bilheteria 2 (SOMENTE RETIRADA DE INGRESSOS COMPRADOS ONLINE)- Quinta (31/03), das 10h às 19h- Sexta (01/04), das 10h às 19h- Sábado (02/04), das 10h até o final do primeiro tempo
Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Quinze de Novembro, 8)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Caxias Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rod. Washington Luiz, 2.895)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Shopping Madureira – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Portela, 222)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Partage Shopping São Gonçalo – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Presidente Kennedy, 425, Loja 321)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Helder Camara, 547)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Cabo Frio – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Henrique Terra,1700)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Shopping Grande Rio – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Maria Sendas Soares, 111, Loja 20)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Ilha Plaza Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maestro Paulo Silva, 400, Loja 208)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Maracanã, 987)- Quinta (31/03), das 10h às 20h- Sexta (01/04), das 10h às 20h- Sábado (02/04), das 10h às 14h
ACESSO AO ESTÁDIO
- Os portões serão abertos às 15h- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio- O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 60