Fluminense vence Vasco nos pênaltis e é campeão da Copa Rio Sub-17

O título da Copa Rio Sub-17 é do Fluminense. Nesta quarta-feira, o Tricolor conquistou o título sobre o Vasco na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. A partida foi realizada no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Thiago fez para os Moleques de Xerém e Renan deixou tudo igual.Os dois gols saíram já no segundo tempo. Thiago aproveitou bela tabela com Gabriel Lyra para abrir o placar aos 12 minutos. Aos 29, o Vasco puxou contra-ataque e Pereira rolou na medida para Renan mandar para o fundo do gol.