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futebol

Fluminense vence Vasco nos pênaltis e é campeão da Copa Rio Sub-17

Equipes empataram no tempo normal, Álvaro defendeu uma das cobranças e Arthur assegurou o título na última penalidade...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:16

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2021 às 14:16
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O título da Copa Rio Sub-17 é do Fluminense. Nesta quarta-feira, o Tricolor conquistou o título sobre o Vasco na disputa de pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. A partida foi realizada no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Thiago fez para os Moleques de Xerém e Renan deixou tudo igual.Os dois gols saíram já no segundo tempo. Thiago aproveitou bela tabela com Gabriel Lyra para abrir o placar aos 12 minutos. Aos 29, o Vasco puxou contra-ataque e Pereira rolou na medida para Renan mandar para o fundo do gol.
Veja a tabela do Brasileirão
​Na disputa por pênaltis, Davi chegou a ter uma cobrança defendida pelo goleiro vascaíno, mas o Cruz-Maltino parou em Álvaro uma vez com Igor e Renan mandou na trave. Arthur fechou a disputa.

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