Fluminense vence Minas Brasília por 2 a 0 no Brasileiro Feminino sub-18; Núbia marca os gols da vitória

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

O Fluminense venceu o Minas Brasília por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Sorocaba, São Paulo. Em jogo válido pela segunda rodada da primeira fase do Brasileirão sub-18, as Meninas de Xerém conquistaram os três pontos com os gols da zagueira Núbia. Atual campeã da competição, a equipe busca repetir a boa campanha da temporada passada.DOMÍNIO DE XERÉMA partida começou com a marcação ostensiva do Tricolor, que deu pouco espaço para a criação das brasilienses. Nos 5 primeiros minutos, Duda Calazans cobrou escanteio e quase acertou o gol, mas o lance passou por cima da trave. Pouco depois, Luany adiantou a jogada e tentou um cruzamento, que foi neutralizado pela goleira Janny. Após cobrança de escanteio de Lara Dantas, Duda mais uma vez levou perigo ao gol aos 22 minutos.

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VEM QUE TEM!No segundo tempo, as Meninas de Xerém cresceram ainda mais no jogo. Assim que entrou em campo, Nogueira experimentou de longe mas o chute alto passou por cima do gol. Aos 11 minutos, Helô sofreu falta na área e o pênalti foi marcado em favor do Flu. Núbia foi a escolhida para cobrar e, depois de beijar a bola, estufou a rede e marcou seu primeiro gol no campeonato. Já nos minutos finais, o escanteio batido por Luany sobrou nos pés de da zagueira, que marcou o segundo para o Tricolor.