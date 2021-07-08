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Fluminense vence Minas Brasília por 2 a 0 no Brasileiro Feminino sub-18; Núbia marca os gols da vitória

Meninas de Xerém dominam a partida e conquistam primeira vitória na competição; Fluminense ocupa o terceiro lugar do Grupo A...
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Publicado em 

08 jul 2021 às 18:58

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:58

Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O Fluminense venceu o Minas Brasília por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Sorocaba, São Paulo. Em jogo válido pela segunda rodada da primeira fase do Brasileirão sub-18, as Meninas de Xerém conquistaram os três pontos com os gols da zagueira Núbia. Atual campeã da competição, a equipe busca repetir a boa campanha da temporada passada.DOMÍNIO DE XERÉMA partida começou com a marcação ostensiva do Tricolor, que deu pouco espaço para a criação das brasilienses. Nos 5 primeiros minutos, Duda Calazans cobrou escanteio e quase acertou o gol, mas o lance passou por cima da trave. Pouco depois, Luany adiantou a jogada e tentou um cruzamento, que foi neutralizado pela goleira Janny. Após cobrança de escanteio de Lara Dantas, Duda mais uma vez levou perigo ao gol aos 22 minutos.
> Veja a colocação dos clubes na Série A1 do Brasileirão Feminino
VEM QUE TEM!No segundo tempo, as Meninas de Xerém cresceram ainda mais no jogo. Assim que entrou em campo, Nogueira experimentou de longe mas o chute alto passou por cima do gol. Aos 11 minutos, Helô sofreu falta na área e o pênalti foi marcado em favor do Flu. Núbia foi a escolhida para cobrar e, depois de beijar a bola, estufou a rede e marcou seu primeiro gol no campeonato. Já nos minutos finais, o escanteio batido por Luany sobrou nos pés de da zagueira, que marcou o segundo para o Tricolor.
Com a vitória, a equipe conseguiu os três pontos na competição e está em terceiro lugar do Grupo A da competição. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Cuiabá no próximo sábado, às 10h30, no CT do Sorocaba 1.

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