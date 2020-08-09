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Fluminense reencontra o Grêmio pelo Brasileirão e relembra grande atuação na Arena em 2019

Equipe volta a jogar no Rio Grande do Sul após vitória épica na última edição do Campeonato Brasileiro. Em 2019, o Tricolor derrotou a equipe gaúcha por 5 a 4...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Fluminense teve grande atuação contra o Grêmio na Arena, em 2019, e venceu por 5 a 4 (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Após quatro meses de interrupção por causa da pandemia, o Brasileirão terá seu início neste final de semana. E o Fluminense estreia contra o Grêmio, na Arena, local onde teve a sua melhor apresentação na última edição do campeonato. No ano passado, o Tricolor derrotou o time gaúcho por 5 a 4, em um jogaço, repleto de viradas e muita emoção.
Apesar da derrota para o Flamengo no Campeonato Carioca, a equipe chega com saldo positivo e deixou uma boa impressão no final da competição. Pela decisão da Taça Rio e no primeiro jogo da final do estadual, o time teve uma bela atuação sobre o então time dirigido por Jorge Jesus. Já nos amistosos contra o Botafogo, a equipe não perdeu (1 a 0 e 1 a 1).
Para o confronto deste domingo, o técnico Odair não deverá contar com o lateral-direito Gilberto, que foi vendido ao Benfica, do recém-contratado Jorge Jesus. Para o lugar dele, Igor Julião deve ir a campo e ter nova chance entre os titulares.
Além de Gilberto, o comandante tricolor terá os desfalques de Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan, que estão lesionados. Por outro lado, Fred e Fernando Pacheco foram liberados pelo departamento médico e devem ficar no banco, assim como os jovens André e Luiz Henrique.Um confronto repleto de emoção e uma vitória épica
Em 2019, no dia 5 de maio, o Fluminense visitou o Grêmio, na Arena, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nem os mais otimistas torcedores imaginariam uma vitória épica diante das circunstâncias. Com 21 minutos de jogo, o time gaúcho abriu 3 a 0 no placar com gols de André, Everton e Jean Pyerre.
Perante a um público de quase dez mil torcedores, o Fluminense, do então técnico Fernando Diniz, reagiu e descontou com Yony González e Luciano anda no primeiro tempo. Na etapa final, Matheus Fernandes empatou e Pedro virou a partida. Por fim aos 38, o zagueiro Kannemann voltou a empatar o jogo, mas, de maneira heroica, Yony González garantiu a vitória do Flu.
Confira o histórico do confronto
No TotalGrêmio: 34 vitóriasEmpate: 22 vezesFluminense: 27 vitóriasGols Grêmio: 107Gols Flu: 94
Na casa do Grêmio​Grêmio: 24 vitóriasEmpate: 6 vezesFluminense: 10 vitóriasGols Grêmio: 67Gols Flu: 40

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