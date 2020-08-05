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futebol

Fluminense recebe proposta do Benfica pelo lateral-direito Gilberto

Jorge Jesus já havia indicado o jogador para o Flamengo após as finais do Campeonato Carioca: Tricolor fez contraproposta...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 10:59

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 10:59

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O Fluminense recebeu uma proposta do Benfica, de Portugal, pelo lateral-direito Gilberto. Aos 27 anos, ele já havia entrado no radar do técnico Jorge Jesus após boas atuações nas finais do Campeonato Carioca e indicado pelo português ao Flamengo. O Tricolor, através de nota, confirmou a informação, mas afirmou que fez uma contraproposta e agora aguarda resposta.
Em dezembro de 2019, o Fluminense adquiriu 50% dos direitos econômicos de Gilberto junto à Fiorentina, da Itália. O clube desembolsou pouco mais de 80 mil euros (cerca de R$ 360 mil).
No Flu desde 2018, Gilberto tem 101 partidas e 11 gols. Ele viveu altos e baixos com a camisa tricolor, mas definia o clube como sua “casa”. O lateral é criado pelo Botafogo.
Agora, o técnico Odair Hellmann terá Igor Julião e Calegari, recém promovido da base, para a posição. O volante Hudson também pode atuar na lateral.

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