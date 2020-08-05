Fluminense recebe proposta do Benfica pelo lateral-direito Gilberto

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense recebeu uma proposta do Benfica, de Portugal, pelo lateral-direito Gilberto. Aos 27 anos, ele já havia entrado no radar do técnico Jorge Jesus após boas atuações nas finais do Campeonato Carioca e indicado pelo português ao Flamengo. O Tricolor, através de nota, confirmou a informação, mas afirmou que fez uma contraproposta e agora aguarda resposta.

Em dezembro de 2019, o Fluminense adquiriu 50% dos direitos econômicos de Gilberto junto à Fiorentina, da Itália. O clube desembolsou pouco mais de 80 mil euros (cerca de R$ 360 mil).

No Flu desde 2018, Gilberto tem 101 partidas e 11 gols. Ele viveu altos e baixos com a camisa tricolor, mas definia o clube como sua “casa”. O lateral é criado pelo Botafogo.