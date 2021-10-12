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futebol

Fluminense perde para o Grêmio em Laranjeiras e é eliminado do Brasileiro sub-20

Time gaúcho fez 1 a 0 nos Moleques de Xerém; Pela primeira vez, Tricolor sofre a eliminação na fase inicial do campeonato...

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 17:17

LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 17:17
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Nesta terça-feira, o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1 a 0, em Laranjeiras, em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Brasileiro sub-20. Valendo a classificação para as quartas de final da competição, o Tricolor sofreu o revés em casa e não conseguiu garantir o resultado.
Jhon Kennedy, atacante da equipe e do elenco profissional, não foi relacionado na partida. O jogador viaja nesta terça para São Paulo com o time principal para o duelo contra o Corinthians, nesta quarta.INÍCIO AGITADO​Logo nos primeiros lances da partida, o Fluminense levou perigo ao visitante. Aos seis minutos, Luan Brito arriscou de fora da área e quase abriu o placar no Estádio Manoel Schwartz. Na sequência, Wallace recebeu o passe de Luan Brito e invadiu a área, mas foi neutralizado pela zaga do Grêmio.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroJOGO MORNOPorém, o Grêmio reagiu e finalizou forte aos 10 minutos, mas o goleiro Thiago fez grande defesa. O jogo esfriou, e somente aos 32 minutos as equipes criaram uma situação. Após cruzamento de Jhonny, Luan Brito cabeceou para o gol, e a bola passou raspando na trave. Aos 44 minutos, Wallace fez lançamento certeiro para Luan Brito, que tentou o passe mas foi interceptado pela defesa.COMEÇA O SEGUNDO TEMPOApós o primeiro tempo sem gols, a segunda etapa da decisão foi de domínio dos Moleques de Xerém. Aos quatro minutos, João Neto recebeu um lançamento de Matheus Martins e driblou o goleiro, mas se desequilibrou e não encontrou o gol. Dois minutos depois, Matheus Martins estufou a rede mas estava impedido. PLACAR ABERTOAos 11 minutos, Matheus Martins finalizou forte e obrigou o goleiro gremista a fazer grande defesa. O técnico Eduardo Souza fez alterações nos minutos que se seguiram, mas o time perdeu o ritmo. Aos 36 minutos, o Grêmio abriu o placar nas Laranjeiras. No último minuto, Thiago evitou mais um gol do gaúcho.Com o resultado, Fluminense e Grêmio foram eliminados no Brasileiro sub-20. Desde a criação do campeonato, em 2015, esta foi a primeira edição em que o Tricolor não avançou para a segunda fase.

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